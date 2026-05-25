Fellövik a Sencsou-23 ûrhajót fedélzetén három kínai ûrhajóssal az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Góbi sivatagban fekvõ Csiucsüan kilövõbázisról 2026. május 24-én. A háromfõs legénység - Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Li Csia-jing kutatási szakértõ  várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringõ Tienkung (Mennyei Palota) kínai ûrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és ûrsétákat hajtanak majd végre.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

Egy különleges űrhajós miatt figyelhet most a világ Kínára – képek, videó

Infostart / MTI

Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Sencsou–23 űrhajó három űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat-kínai Csiucsüan kilövőbázisról – jelentette a kínai állami média. Azóta már dokkoltak is a Mennyi Palota űrállomáson.

A háromfős legénység – Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Lai Ka-jing kutatási szakértő – várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre.

Csu Jang-csu korábban már részt vett a Sencsou–16 küldetésben, míg Csang Cse-jüan és Lai Ka-jing most repül először a világűrbe. Csang korábban a kínai légierő pilótájaként szolgált.

A küldetés kiemelt szereplője Lai Ka-jing, aki korábban a hongkongi rendőrség műszaki szakértőjeként dolgozott. Ő az első hongkongi űrhajós, egyben az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt.

Csiucsüan, 2026. május 23. Li Csia-jing, Csu Jang-csu és Csang Cse-jüan, a Sencsou-23 kínai ûrutazásban részt vevõ három kínai ûrhajós (b-j) az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Gobi-sivatagban fekvõ Csiucsüani Mûholdindító Központban tartott sajtótájékoztatón a tervezett indulás elõtti napon, 2026. május 23-án. MTI/EPA/Andrés Martínez Casares
Csiucsüan, 2026. május 23. Li Csia-jing, Csu Jang-csu és Csang Cse-jüan, a Sencsou-23 kínai ûrutazásban részt vevõ három kínai ûrhajós (b-j) az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Gobi-sivatagban fekvõ Csiucsüani Mûholdindító Központban tartott sajtótájékoztatón a tervezett indulás elõtti napon, 2026. május 23-án. MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

A kínai űrügynökség (CMSA) szóvivője korábban közölte: a küldetés során az egyik űrhajós hosszú távú, egyéves űrbeli tartózkodást vizsgáló kísérletben is részt vesz.

A Tienkung űrállomáson jelenleg a Sencsou–21 személyzete tartózkodik: Csang Lu parancsnok, Vu Fej űrmérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. Az űrhajósok szombatig 203 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítanak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén, miután áprilisban egy hónappal meghosszabbították küldetésüket.

A Sencsou-23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre.

Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Ismét terjeszkedik a mezőgazdasági aszály Magyarországon, mivel a május közepén hullott csapadék messze nem volt elegendő a talajok telítődéséhez. Az őszi vetések és a kapásnövények fejlődését egyaránt hátráltatja a vízhiány. A következő napokban ráadásul nem várható számottevő, országos esőzés, miközben a kora nyárias idő tovább szárítja a földeket - számolt be a HungaroMet Zrt.

Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!

