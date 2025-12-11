ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.9
usd:
327.64
bux:
108571.16
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Forma-1-es versenyautó száguld a versenypályán.
Nyitókép: Unsplash

Egy magyar mérnökcsapat már tesztelte az AI-vezette versenyautót

Infostart

Mindössze egyetlen ütközéssel teljesítette első versenyhétvégéjét a magyar mérnökökből álló Rapson által fejlesztett, pilóta nélküli, AI-vezette Super-Formula versenyautó. Az így tökéletesített mesterséges intelligencia egy nap akár polgári önvezető autókban is megjelenhet.

A magyar szakemberekből álló Rapson csapata sikeresen teljesítette első versenyhétvégéjét és bemutatta saját fejlesztésű AI-pilótáját az Abu Dhabi Autonomous Racing League-ben (A2RL) – írja a hvg.hu.

Az A2RL a világ legnagyobb pilóta nélküli, önvezető autóverseny-szériája, ahol a csapatok módosított, 280 kilométer/órás sebességet is elérő Super Formula autókkal versenyeznek az Abu Dhabiban lévő Yas Marina versenypályán. A bajnokság célja egyrészt, hogy teret biztosítson az AI és a robotikai kutatások, valamint a fejlett járműirányítási technológiák gyors fejlődésének, másrészt pedig minél szélesebb közönségnek szeretné bemutatni a jövő közlekedési technológiáit és az abban rejlő lehetőségeket.

A bemutatkozás mellett az eredmény tudományos mérföldkőnek is számít, ugyanis a világon elsőként bízták rá valódi versenypályán egy nagy teljesítményű versenyautó irányítását megerősítéses tanuláson (reinforcement learning) alapuló AI pilótára.

A csapat szerint a „robotpilóta” az RL-alapú vezérlés alatt hajtott végre kontrollált, alacsony sebességű manővereket a versenypályán. Korábban erre legfeljebb szimulációs környezetben tettek kísérletet. A megerősítéses tanulás egy olyan öntanuló AI-technika, ahol a rendszer egy szimulációban fejleszti saját magát: a különböző szituációkban hozott döntéseire kapott pozitív vagy negatív visszajelzés (jutalom vagy büntetés) alapján fokozatosan egyre jobb stratégiákat alakít ki.

Az AI-pilóta, mielőtt a versenyautóba építették volna, rengeteget „gyakorolt” a szimulációban, így önállóan tanulta meg a versenyautó irányítását. Ezt a tudást végül valós körülmények között is kamatoztatta.

A mérnökcsapat célja, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát fejlesszen, ami versenykörnyezetben bizonyított, és onnan fokozatosan átültethető a közúti közlekedés járműveibe.

Az eredményekkel a Rapson bejutott a Grand Final időmérő futamaira. A második kvalifikációs futam során azonban a csapat autója balesetet szenvedett. Mivel ezután már nem tudtak referenciaidőn belüli, érvényes köridőt teljesíteni, ez az ütközés a Grand Finalben való szereplés meghiúsulását eredményezte. A csapat így a Silver Race-ben versenyezhetett tovább, ahol végül a 4. helyen végzett.

Kezdőlap    Tech    Egy magyar mérnökcsapat már tesztelte az AI-vezette versenyautót

forma-1

fejlesztés

önvezető autó

mesterséges intelligencia

mérnök

versenyautó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Az egyre gyakoribb és célzottabb orosz támadások az ukrajnai földgáz- és villamosenergia-előállítási egységek ellen még inkább az energiaimport felé tolják az országot. A gáz- és áramkimaradások emiatt várhatóan idén télen is gyakoriak lesznek mind lakossági, mind ipari szinten – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Szergej Lavrov: még gondolatunk sincs Európával háborúzni

Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

Súlyos fenyegetést kaptak az európai NATO-országok

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék

Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Napközben Európában és az Egyesült Álllamokban is hasonló látszott a mai kereskedésben, a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak az esti kamatdöntésre várva. A döntést követően meggyőző pluszba ugrottak az irányadó amerikai indexek, miután a vártnak megfelelően kamatot csökkentett a Fed, Powell tájékoztatója közben pedig tovább emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Peter Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek

Peter Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek

A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Venezuelan opposition leader makes first public appearance after months in hiding

Nobel Peace Prize winner María Corina Machado, who has been in hiding since January, speaks to the BBC in Oslo after her secretive journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 05:36
A nyulak is szóba kerültek a siófoki Nagystrand ügyében
2025. december 11. 05:00
Megint jön a front, nem fogunk örülni, olyan időjárást hoz
×
×
×
×