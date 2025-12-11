Egy magyar mérnökcsapat már tesztelte az AI-vezette versenyautót

A magyar szakemberekből álló Rapson csapata sikeresen teljesítette első versenyhétvégéjét és bemutatta saját fejlesztésű AI-pilótáját az Abu Dhabi Autonomous Racing League-ben (A2RL) – írja a hvg.hu.

Az A2RL a világ legnagyobb pilóta nélküli, önvezető autóverseny-szériája, ahol a csapatok módosított, 280 kilométer/órás sebességet is elérő Super Formula autókkal versenyeznek az Abu Dhabiban lévő Yas Marina versenypályán. A bajnokság célja egyrészt, hogy teret biztosítson az AI és a robotikai kutatások, valamint a fejlett járműirányítási technológiák gyors fejlődésének, másrészt pedig minél szélesebb közönségnek szeretné bemutatni a jövő közlekedési technológiáit és az abban rejlő lehetőségeket.

A bemutatkozás mellett az eredmény tudományos mérföldkőnek is számít, ugyanis a világon elsőként bízták rá valódi versenypályán egy nagy teljesítményű versenyautó irányítását megerősítéses tanuláson (reinforcement learning) alapuló AI pilótára.

A csapat szerint a „robotpilóta” az RL-alapú vezérlés alatt hajtott végre kontrollált, alacsony sebességű manővereket a versenypályán. Korábban erre legfeljebb szimulációs környezetben tettek kísérletet. A megerősítéses tanulás egy olyan öntanuló AI-technika, ahol a rendszer egy szimulációban fejleszti saját magát: a különböző szituációkban hozott döntéseire kapott pozitív vagy negatív visszajelzés (jutalom vagy büntetés) alapján fokozatosan egyre jobb stratégiákat alakít ki.

Az AI-pilóta, mielőtt a versenyautóba építették volna, rengeteget „gyakorolt” a szimulációban, így önállóan tanulta meg a versenyautó irányítását. Ezt a tudást végül valós körülmények között is kamatoztatta.

A mérnökcsapat célja, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát fejlesszen, ami versenykörnyezetben bizonyított, és onnan fokozatosan átültethető a közúti közlekedés járműveibe.

Az eredményekkel a Rapson bejutott a Grand Final időmérő futamaira. A második kvalifikációs futam során azonban a csapat autója balesetet szenvedett. Mivel ezután már nem tudtak referenciaidőn belüli, érvényes köridőt teljesíteni, ez az ütközés a Grand Finalben való szereplés meghiúsulását eredményezte. A csapat így a Silver Race-ben versenyezhetett tovább, ahol végül a 4. helyen végzett.