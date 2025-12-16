ARÉNA - PODCASTOK
Az új koronavírus okozta Covid-19-ben szenvedő beteget ápolnak a neuchateli Pourtales kórház intenzív osztályán 2021. december 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Ez a tanulmány nagyon nem tetszik majd az oltáselleneseknek

Infostart

A COVID-19 mRNS-alapú oltások hosszú távú biztonságosságát vizsgáló nagyszabású francia kutatás szerint nem nőtt az oltással összefüggésbe hozható halálesetek száma. Éppen ellenkezőleg: a beoltott felnőttek körében minden okból alacsonyabb halálozási arányt mértek.

Az eddigi legnagyobb hosszú távú vakcina-biztonsági tanulmány a JAMA Network Open szaklapban jelent meg. A kutatás során több mint 28 millió 18 és 59 év közötti francia felnőtt adatait elemezték a 2021-es tömeges oltási program kezdetétől egészen 2025 márciusáig. A tanulmány célja az volt, hogy választ adjon arra a tartósan felmerülő aggodalomra, miszerint az mRNS vakcináknak lehetnek-e rejtett, késleltetett káros hatásai - számol be közösségi oldalán Dobson Szabolcs orvos.

A több mint 28 millió fős adathalmaz alapján a kutatók a következőket állapították meg:

  • Az oltott felnőttek a következő négy évben kisebb valószínűséggel haltak meg, mint az oltatlanok. Az életkor, egészségügyi állapot és társadalmi-gazdasági tényezők figyelembevételével az oltás 25 százalékkal alacsonyabb, minden okból bekövetkező halálozási kockázatot eredményezett.
  • Bár a beoltott személyek 74 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg súlyos COVID-19-ben, a csökkent halálozási kockázat akkor is megmaradt, ha a COVID-19-haláleseteket kizárták az elemzésből.
  • A tanulmány nem talált növekedést a rák, a szívbetegségek, a baleseti sérülések vagy bármely más főbb kategória miatti halálozás kockázatában. Minden vizsgált esetben az oltott személyek halálozási aránya azonos vagy alacsonyabb volt, mint az oltatlanoké.

A kutatók elismerték, hogy az oltottak és oltatlanok közötti különbségek (például az egészségtudatosság vagy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés) befolyásolhatják az eredményt. Ennek ellenére a statisztikai kiigazítások és az adatok hossza alapján a tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy „az mRNS-oltás és a hosszú távú halálozás közötti ok-okozati összefüggés nagyon valószínűtlennek tűnik” - olvasható a Egészségügyi szakirodalmi tallózó szakoldalon.

