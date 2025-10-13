ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 13. hétfő
Half alive and half dead tree standing in the areas of landscape, The concept of climate has changed and Global warming
Nyitókép: chonticha wat/Getty Images

A bolygónk pusztulásában közel az első pont, ahonnan nincs visszaút – súlyos lesz a veszteség

Infostart / MTI

A globális felmelegedés a vártnál korábban éri el azokat a veszélyes határokat, ahonnan már nincs visszaút - figyelmeztettek tudósok a hétfőn közzétett, Global Tipping Points című jelentésben.

A kutatók kiemelték: a korallzátonyok pusztulása ma már csaknem visszafordíthatatlan, ez lehet az "első dominó" az ökoszisztéma éghajlatváltozás által okozott összeomlásában. Az amazóniai esőerdők ökoszisztémája ugyancsak a pusztulás szélére kerül, amint a globális átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokot meghaladó mértékben emelkedik.

Az egyre emelkedő hőmérsékletek megzavarják továbbá az Atlanti-óceán egyik nagy tengeráramlatát, az atlanti meridionális áramlási rendszert (AMOC) is.

"A változás ma már gyorsan zajlik a bioszféra és a klíma egyes részeiben" - jelentette ki Tim Lenton, a jelentés vezető szerzője.

A kutatók felszólították az országokat, hogy az ENSZ novemberben, az amazóniai Belém városban tartandó következő klímakonferenciáján (COP30) tegyenek lépéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

A tudósokat meglepte, hogy a természetben milyen gyorsan zajlanak a változások, miközben a globális átlaghőmérséklet már 1,3-1,4 Celsius-fokkal emelkedett az iparosodás előtti időszakhoz képest. A feljegyzések szerint az utóbbi két év volt a legmelegebb a Földön: a tengeri hőhullámok következtében a korallzátonyok mintegy 84 százaléka kifehéredett, esetenként el is pusztult. Ennek a folyamatnak a visszafordításához arra lenne szükség, hogy az átlaghőmérséklet emelkedését 1 Celsius-fokra szorítsák vissza.

'We never gave up' - Israeli families welcome hostages home as hundreds of Palestinian detainees freed

'We never gave up' - Israeli families welcome hostages home as hundreds of Palestinian detainees freed

The IDF says Hamas has handed over the coffins of two dead hostages to the Red Cross in Gaza, with two more to be returned today.

