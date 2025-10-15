ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Nyitókép: Pixabay

Rossz hír érkezett a Föld légköréről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nyakunkon a klímaváltozás „ördögi köre”, ezért nagyon rossz hír, hogy rekordmagas volt tavaly a levegőben a szén-dioxid szintje.

Új rekordot döntött tavaly a szén-dioxid szintje a Föld légkörében, az üvegházhatású gázok által visszatartott hő rendkívüli mértékben megterheli a Föld éghajlatát, és szélsőséges időjárási jelenségekhez járul hozzá – közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Genfben.

A szén-dioxidszint emelkedésének mértéke mára megháromszorozódott az 1960-as évekhez képest, és az emberi tevékenység okozta károsanyag-kibocsátás a fokozódó erdőtüzekkel együtt hozzájárult egy „klimatikus ördögi kör” beindulásához.

A WMO éves jelentése szerint

a szén-dioxidszint 2023-ról 2024-re bekövetkezett emelkedése a legmagasabb éves növekedés volt azóta, hogy 1957-ben mérni kezdték ezeket az adatokat.

A másik két jelentős üvegházhatású gáz, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja is rekordszinteket ért el – tette hozzá a szervezet.

Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese közleményében hangsúlyozta, hogy a szén-dioxidkibocsátást nemcsak az éghajlat védelmében, hanem a gazdasági biztonság és az emberek jólléte érdekében is csökkenteni kell.

Az ENSZ novemberben tartja következő klímakonferenciáját (COP30) Brazíliában, az amazóniai Belém városban.

