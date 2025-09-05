Gyorsabban öregszik, aki energiaitalt vagy üdítőt iszik

A kutatók szerint azok, akik nagy mennyiségű édesítőszert, például aszpartámot és szacharint fogyasztanak, mintegy 62 százalékkal gyorsabb hanyatlását tapasztalhatnak kognitív képességeik terén – írja a 24.hu a Guardian alapján.

Az eredmények azt sugallják, hogy az alacsony- és nullkalóriás édesítőszerek, különösen a mesterséges változatok és cukoralkoholok fogyasztása hosszú távon káros hatással lehet a kognitív funkciókra.

A hanyatlás nagyjából 1,6 év öregedéssel egyenértékű.

Az említett édesítőszerek, vagyis az aszpartám és a szacharin mellett az aceszulfám K-t, az eritritolt, a szorbitolt és a xilitet is érdemes óvatosan fogyasztani.

A Neurology szaklapban megjelent tanulmányhoz a kutatók 12 772 brazil embert követtek nyomon, 8 éven át. A résztvevők átlagéletkora a kísérlet kezdetekor 52 év volt, és hétféle édesítőszer hatását vizsgálták az egészségükre. Az alanyoknak kérdőíveket kellett kitölteniük az előző évben fogyasztott ételekről és italokról, később pedig kognitív teszteken estek át.

A kutatók jelezték, a tendencia azonban csak a 60 év alatti résztvevőknél volt megfigyelhető.

Ez azt mutatja, hogy a középkorú felnőtteket arra kell ösztönözni, hogy kevesebb édesítőszert fogyasszanak.

Ezt úgy tudják megtenni, ha kevesebb ízesített vizet, alacsony kalóriatartalmú desszertet és energiaitalt fogyasztanak – a vizsgált édesítőszerek ugyanis ezekben fordulnak elő a leggyakrabban. A kutatás eredményeit több élelmiszer- és üdítőforgalmazó is vitatja, mondván a kutatók nem tudtak ok-okozati összefüggést felállítani, amit egyébként ők maguk is elismertek.