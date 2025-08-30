Rabszolgatartó pókok sanyargatják a szentjánosbogarakat

Brit tudósok szerint ez is igazolja, milyen komplex interakciókra képesek ezek a nyolclábú ragadozók - írja a 24.hu. A szakértők a Psechrus clavis nevű fajt vizsgálták, amikor felfigyeltek a különös jelenségre. Ezek a pókok a talajhoz közel szövik hálójukat, amelyben éjszakánként türelmesen várakoznak, hogy beleragadjon egy rovar.

A kutatók észrevették, hogy néhány példány több szentjánosbogarat is a hálójába gyűjtött, ám nem végeztek velük, így arra gondoltak, valamilyen céljuk lehet a világító ízeltlábúakkal – foglalja össze a Live Science.

További megfigyeléseik bizonyították, hogy a fényforrást tartalmazó hálók átlagosan tízszer több zsákmányt gyűjtöttek, mint az üresek.

A pókok akár órák hosszát is életben hagyták a szentjánosbogarakat, a többi hálójukba tévedő rovarral viszont azonnal végeztek.

Ez is jól mutatja, hogy a pókoknál egészen elképesztő tulajdonságok képesek kialakulni, hogy minél nagyobb eséllyel éljenek túl. Némelyek kifejezetten érdekesek, míg mások inkább hátborzongatók.