2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
James Webb Space Telescope (JWST) is to many astronomers the space observatory of the next decade.
Nyitókép: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Rejtélyes vörös pontok adhatnak magyarázatot a galaxisok keletkezésére

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Talányos vörös pontokat fedezett fel a NASA James Webb Űrteleszkópja - adta hírül a Science című tudományos folyóirat. Ezek a teljesen új típusú kozmikus objektumok hatalmas gázburkok, amelyeket nem a nukleáris fúzió, hanem egy fekete lyuk táplálhat energiával. Ha ez igaznak bizonyul, az elvezethet bennünket a Tejútrendszer keletkezésének titkához, és ahhoz is, hogy megértsük a fekete lyukak születését, illetve működését – mondta az InfoRádióban nyilatkozó szakértő.

A korábbi Hubble űrteleszkóp csak a csillagok óvodás korát látja, míg a legújabb James Webb viszont már a bölcsődést is – érzékeltette a felfedezés technológiai feltételének jelentőségét a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetének igazgatója. Szabó Róbert szerint ezekről a bizonyos apró vörös pontokról eredetileg azt gondolták, hogy kialakulóban lévő csillaghalmazok, úgynevezett protogalaxisok, de kiderült, hogy nem azok.

"Az infravöröstől eltérő hullámhosszokon szinte semmi nem látszik belőlük, ami azért furcsa, mert hogyha valóban formálódó galaxisok lennének, akkor látszaniuk kellene más tartományokban is. Így merült fel egy újabb magyarázat, amely szerint nem távoli galaxiskezdeményeket találtunk, hanem óriási csillagszerű képződményeket, amelyeknek a belsejében nem a napban végbemenő termonukleáris fúzió termeli az energiát, hanem a közepükben lévő fekete lyuk" – magyarázta a Szabó Róbert.

Méghozzá nagyon nagy tömegű fekete lyukak ezek, amik vélhetően a mai napig is ott találhatók minden galaxisban, így a mi Tejútrendszerünkben is.

"Eddig a tudósok nem nagyon értették, hogy miként kerülhetett a galaxisok közepébe egy jókora, néha több millió naptömegnyi fekete lyuk, és miként indulhatott a csillagrendszerek fejlődése. Vagyis lehetséges, hogy a mostani felfedezéssel ráakadtak a nagy tömegű galaxisok, például a mi Naprendszerünk keletkezésének módjára" – magyarázta a szakértő.

Persze hiába a James Webb nagyon nagy felbontóképessége, ezek a vörös képződmények mégiscsak pontszerűnek látszanak. Viszont amikor kis méretű pöttyökről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk naprendszer, vagy néhányszor naprendszer nagyságú térrészben kell keresnünk ezeket. "Amennyiben beigazolódik ez a hipotézis, akkor nemcsak a galaxisok keletezéséről, hanem magukról a fekete lyukakról is többet fogunk tudni" – tette hozzá Szabó Róbert, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetének igazgatója.

Tudomány    Rejtélyes vörös pontok adhatnak magyarázatot a galaxisok keletkezésére

fekete lyuk

galaxis

james webb

