ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.3
usd:
338.85
bux:
104286.14
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Gemini Observatory/NSF/AURA

Fura tárgy száguld a Naprendszer felé

Infostart

A 3I/ATLAS nevű objektum nagy sebességgel halad a belső Naprendszer felé, ám viselkedése zavarba ejti a csillagászokat. A szakemberek szerint bár valószínűleg üstökös, a csóva hiánya és a szokatlan pályája miatt további vizsgálatokra van szükség.

A 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum közeledik a Naprendszer felé, ám viselkedése szokatlan jeleket mutat. A csillagászokat leginkább a hagyományos üstökösökre jellemző csóva hiánya, valamint az objektum vöröses színe zavarja. Bár egy nemzetközi kutatócsoport szerint ezt magyarázhatja a megfigyelési szög, a szakemberek további megfigyeléseket sürgetnek - írja a raketa.hu.

Avi Loeb, a Harvard csillagásza is támogatja a kutatásokat, aki szerint a 3I/ATLAS-t egyelőre érdemes vizsgálni. Loeb a Hubble űrteleszkóp felvételein egy magot azonosított egy hatalmas porfelhő közepén, amely előtt egy diffúz fény látható, ami nem a megszokott üstökösökre jellemző.

Az objektum 20 kilométeres átmérőjével és a bolygókhoz való közelségével is szokatlan jelenség,

amelyre tízezer évente egyszer van példa. Loeb a "Loeb-skála" segítségével vizsgálja az idegen technológia lehetőségét, amelyen a 3I/ATLAS jelenleg hatos besorolást kapott. A csillagász hangsúlyozta, hogy nem lenne tudományos szempontból helyes, ha túl korán elvetnék a nem szokványos magyarázatokat.

Kezdőlap    Tudomány    Fura tárgy száguld a Naprendszer felé

űrhajó

naprendszer

rejtélyes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája
Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 18:07
WHO: vezető halálok lehet harminc éven belül az antibiotikum-rezisztencia
2025. augusztus 10. 13:59
Már alkalmazáson keresztül is kérhetünk segítséget a kullancsok azonosításához
×
×
×
×