A 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum közeledik a Naprendszer felé, ám viselkedése szokatlan jeleket mutat. A csillagászokat leginkább a hagyományos üstökösökre jellemző csóva hiánya, valamint az objektum vöröses színe zavarja. Bár egy nemzetközi kutatócsoport szerint ezt magyarázhatja a megfigyelési szög, a szakemberek további megfigyeléseket sürgetnek - írja a raketa.hu.

Avi Loeb, a Harvard csillagásza is támogatja a kutatásokat, aki szerint a 3I/ATLAS-t egyelőre érdemes vizsgálni. Loeb a Hubble űrteleszkóp felvételein egy magot azonosított egy hatalmas porfelhő közepén, amely előtt egy diffúz fény látható, ami nem a megszokott üstökösökre jellemző.

Az objektum 20 kilométeres átmérőjével és a bolygókhoz való közelségével is szokatlan jelenség,

amelyre tízezer évente egyszer van példa. Loeb a "Loeb-skála" segítségével vizsgálja az idegen technológia lehetőségét, amelyen a 3I/ATLAS jelenleg hatos besorolást kapott. A csillagász hangsúlyozta, hogy nem lenne tudományos szempontból helyes, ha túl korán elvetnék a nem szokványos magyarázatokat.