Planet Mars in the Starry Sky of Solar System in Space. This image elements furnished by NASA.
Nyitókép: 24K-Production/Getty Images

Óriási bizniszt csináltak az olaszok, irány a Mars!

Infostart / MTI

A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására – jelentették be a két szervezet vezetői.

"Olaszország a Marsra repül!" - írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi "olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra".

A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.

Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.

"Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez" - jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az ezzel kapcsolatos, Olaszországgal kötött partnerséget, és további bejelentéseket ígérve.

