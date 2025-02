Ez lehet a megoldás az emberiség egyik legnagyobb gondjára

A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes. A baktérium szó hallatán kevesen gondolnak valami pozitívra, pedig vannak jótékony változataik is, például a bélrendszerben - írja a hvg.hu, a Science of The Total Environment cikke nyomán. Azonban most újabb pozitív képességükre derült fény: segíthetnek lebontani az úgynevezett örök vegyi anyagokat (PFA) Ezek a rákkeltő anyagok egyre komolyabb problémát jelentenek; súlyos terhet jelentenek a környezet számára, valamint komoly fenyegetést az egészségre – mégis, egyre több helyen bukkannak fel a csapvízben és a palackozott vizekben egyaránt.

A tudomány is keresi a megoldást, hogyan lehetne megszabadulni tőlük, és egy váratlan lehetőség erre épp a baktériumok formájában érkezhet. Ezek ugyanis egyszerűen elfogyaszthatják, és lebonthatják őket. Ezzel kapcsolatban a Labrys portucalensis F11 nevét lehet érdemes feljegyezni, ez lehet ugyanis a hős baktérium, ami elvégzi ezt a feladatot. A Buffalói Egyetem kutatói rájöttek: az F11 képes megrágni a PFA-kat, szétbontva azok erős kötéseit is – derül ki a Science of The Total Environment tudományos folyóiratban publikált megállapításokból.

Mint vizsgálataikból kiderült: 100 nap alatt még a perfluoroktán-szulfonsavat is 90 százalékban le tudta bontani az F11, ami az egyik legmakacsabb PFA-szennyezőanyag.

Mint a BGR kiemeli: a legtöbb módszer csak eltávolítja vagy csapdába ejti a PFA-kat, és nem megsemmisíti. Az F11 azonban egy rendkívül hatékony eszköznek tűnik e célra, mert megeszi, ezáltal pedig átalakítja ezeket a veszélyes anyagokat. A módszer azonban nem tökéletes, emeli ki az eredményeket összegző BGR. A Labrys portucalensis F11 ugyanis lassú, jelenleg hónapokba telik neki, míg megeszi és lebontja a PFA-kat – és akkor „teljesít” a legjobban, ha semmi más nem zavarja.

A szakemberek ugyanakkor optimisták, és már vizsgálják, hogyan lehetne gyorsítani a folyamatot – például azzal, hogy közvetlenül a szennyezett helyszínen vetik be. Hogy ez mennyivel lehet hatékonyabb, az a jövő zenéje.