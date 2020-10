Belélegezhető vakcina is jöhet a koronavírus ellen

Egyszerűbb felhasználni, könnyebb tárolni, könnyebb beadni: belélegezhető vakcinák fejlesztésén is dolgoznak orvoscsoportok a koronavírus elleni küzdelem jegyében. Amerikai, brit és hongkongi kutatócsoportok egyaránt dolgoznak ezeken a készítményeken, amelyek a vírus orrban való szaporodását is megakadályoznák, ezzel nemcsak az emberi testben való továbbterjedésnek, hanem mások megfertőzésének is gátat szabva.

A vakcinák fejlesztői a Bloomberg cikke szerint a nyálkahártyával borított orr, torok és tüdőszövet különleges tulajdonságait igyekeznek kihasználni. A nyálkahártyában nagy mennyiségű immunprotein, az IgA található meg, amely védelmet jelent a légúti megbetegedések ellen. Az elmélet szerint ennek az immunfegyvernek a felhasználásával a tüdők mélyebb részei - melyekben a SARS-CoV-2 a legnagyobb kárt tudja okozni - könnyebben védhetők meg.

Frances Lund, a University of Alabama immunológusa szerint a hagyományosan, injekció formában beadandó vakcinák komplikálják az immunizálást.

"Az emberek nem szeretnek oltást kapni" - mondja.

Jelenleg a piacra dobáshoz legközelebb álló oltások ugyanakkor injekció formátumúak, ráadásul a legtöbből nem is elegendő egy adag, kettővel alakul ki az immunitás. A belélegezhető vakcina esetében viszont kiiktatható a tű és a fecskendő mellett az alacsony hőmérsékleten való tárolás problémája is, valamint sokkal egyszerűbben be is lehet adni azt. Valószínű, hogy az ilyen típusú vakcinák a másod-vagy harmadgenerációs oltások közt lesznek megtalálhatók, de így is szükség lesz rájuk a helyi immunitás kialakításában és fenntartásában.

Michael Diamond, a Washington University fertőző betegségekre specializálódott kutatója augusztusban már sikeres kísérletet végzett egereken belélegezhető vakcinával: az oltás erős immunválaszt váltott ki, különösen az orrban és a légutakban, megakadályozva a vírus megtelepedését. Az amerikai Altimmune gyógyszercég szintén sikeres egérkísérletek után a negyedik negyedévben tervezi a humán tesztek kezdetét, de Nagy-Britanniában is több cég tervezi embereken tesztelni belélegezhető vakcináját. Az asztmások által használt csutorák vagy orrpsray-k segítenek majd a szer belélegzésében a résztvevőknek.

A hongkongi kutatók olyan vakcinában reménykednek, amely nemcsak a koronavírus, de egyidejűleg a szezonális influenza ellen is védelmet nyújt majd.

