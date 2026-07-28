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Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségi tagja, Baji Balázs világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója és Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) elnöke (b-j) az épülő Nemzeti Atlétikai Központban 2022. június 18-án. Látogatásán Sebastian Coe futotta az első métereket az új, még épülő Nemzeti Atlétikai Központban, ahol alig több mint egy év múlva az atlétikai világbajnokságot rendezik.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az időzített lemondást választotta a hazai atlétika ügyvezetője

Infostart / MTI

A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől (MASZ).

A sportvezető a MASZ honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert „ettől még a magyar atlétikának működnie kell”.

„A sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatoknak működniük kell. Ezért és csak ezért vállaltam el, hogy szeptember 2-ig, a tisztújító küldöttgyűlésig operatív ügyekben irányítom a szövetséget. Úgy döntöttem, hogy alakuljon bárhogyan is az őszi tisztújító küldöttgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozom a szövetségből. Addig pedig az a dolgom, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan és jogszerűen működjön” – jelentette ki Deutsch Péter.

Hozzátette, „kényszerhelyzet volt”, hogy ő lett a szervezet operatív irányítója és azért vállalta el a feladatot, mert úgy érezte, hogy ezt kívánja a magyar atlétika érdeke.

„Ez volt az egyetlen felelős és jogilag is minden szempontból kifogástalan döntés” – fogalmazott a sportvezető.

A korábbi elnök Gyulai Miklós július 15-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond tisztségéről.

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Kezdőlap    Sport    Az időzített lemondást választotta a hazai atlétika ügyvezetője

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