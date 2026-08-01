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A drónnal készült felvételen az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kékszalag – Gyalogtempóban ment körbe a leglassabb célba érő

Infostart / MTI

A Nauszikaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj távját szombat reggel – közölték a verseny honlapján.

Az utolsóként – a Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő eredménylista szerint 47 óra 59 perc 52 másodperces idővel – befutó Nauszikaa csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban.

Az idei Kékszalagra 458 hajó nevezett, hogy a csütörtöki 9 órás balatonfüredi rajtot követően Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével, majd Keszthelynél fordulva a 48 órás szintidő alatt visszatérjen Balatonfüredre.

Az 58. tókerülő verseny nehézségét nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge, változó irányú légmozgás adta. Nagy taktikai csatát hozott a futam, és végül a Vándor Róbert által vezetett RSM katamarán nyerte a Kékszalagot, amely bár nem vezetett végig, de valamennyi bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél az élre állt, és már senki sem tudta megelőzni.

A hajó legénysége a harmadszor nyertes Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt.

A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő, elsődleges adatok szerint 250 hajó tudta teljesíteni a távot.

A győztes Vándor Róbert az RSM-mel 13 óra 27 perc 30 másodperces idővel ért célba, a második a Process Solutions lett (14 óra 9 perc 50 másodperc, kormányosa Litkey Farkas), a harmadik az elmúlt négy évben győztes Raiffeisen Audi Fifty-Fifty (14 óra 12 perc 25 másodperc, kormányosa Józsa Márton), a negyedik a KÜRT-Team-Kaáli "B" (14 óra 13 perc 41 másodperc, kormányosa Virág Flóra Anna), az ötödik a Team Suzuki (14 óra 15 perc, 24 másodperc, kormányosa Váradi Szabó János), a hatodik az AUDAX Django (14 óra 16 perc 50 másodperc, kormányosa Petrányi Zoltán), a hetedik a Forestay Sailing Team (14 óra 18 perc 22 másodperc, kormányosa Vadnai Benjámin), a nyolcadik a Ribstory (14 óra 24 perc 20 másodperc, kormányosa Schwarcz Ferenc Ákos), a kilencedik a Swiss Medical Network (15 óra 42 perc, 5 másodperc, kormányosa a svájci Didier Pfister), míg a tizedik a Deboti Racing (16 óra 31 perc 9 másodperc, kormányosa Bödör Gergely) lett.

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Kezdőlap    Sport    Kékszalag – Gyalogtempóban ment körbe a leglassabb célba érő

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