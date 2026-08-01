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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vízkorlátozás Alcsútdobozon, Etyeken és Felcsúton is

Infostart / MTI

A rendkívüli hőhullám miatt a vízigények is jelentősen megnövekednek, emiatt a vízellátó rendszereik terhelése kritikus szintre is emelkedhet.

Vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fejérvíz Zrt.

A társaság a közösségi oldalán jelezte, hogy a rendkívüli hőhullám miatt a vízigények is jelentősen megnövekednek, emiatt a vízellátó rendszereik terhelése kritikus szintre is emelkedhet. Közölték, hogy az üzemeltetési területükön jelenleg stabil az ivóvízellátás, azonban egy esetleges műszaki probléma vagy a megnövekedő hétvégi vízfogyasztás hatására ellátási problémák alakulhatnak ki.

Megjegyezték, hogy a korlátozás célja a település lakossági ivóvízellátásának, valamint az egészségügyi, köznevelési és egyéb létfontosságú intézmények vízigényének folyamatos biztosítása. A lakosságtól tudatos vízhasználatot kértek, illetve a kertek, gyepfelületek és zöldterületek locsolásának; a medencék feltöltésének; a gépjárművek ivóvízzel történő mosásának; az utak, járdák és egyéb burkolt felületek mosásának mellőzését.

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