Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

A magyar villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir) életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kéri – közölte a társaság szombaton.

A Mavir szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosítására.

A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát.