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A Mavir Zrt. kapcsolóállomása az ország legnagyobb egybefüggő napelemparkja mellett Mezőcsát határában az erőmű átadásának napján, 2023. június 6-án. A mezőcsáti erőmű évente összesen 372 GWh villamos energiát képes termelni. Ez az energiamennyiség elegendő a kétszázezer lakosú Debrecen fél évnyi, vagy a mintegy 5700 lakosú Mezőcsát 21 évnyi energiafogyasztásának kielégítésére. Az erőmű üzembe állításával évente akár 130 000 tonnával is csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

Infostart / MTI

A Mavir szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosítására.

A magyar villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir) életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kéri – közölte a társaság szombaton.

A Mavir szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosítására.

A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát.

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Kezdőlap    Belföld    Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

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