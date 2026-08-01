Rendkívüli döntések: előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat

Magyar Péter szombat délelőtti videójában megerősítette, újabb leállítási fázisba léppett az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Paksi Atomerőmű, erről bővebben ITT írtunk. Azonban most azt is közölte, már a hétvégén is leállíthatják az erőmű teljes termelését.

Közölte, fenn akarja tartani a kormány az ország energia- és vízellátását, ehhez időben meg kell hozni a szükséges döntéseket, a védelmi tanács éjszakába nyúlóan ülésezett, áttekintették

valamennyi erőművi kapacitást,

az importlehetőségeket

a várható napi csúcsterhelést

a felhasználáscsökkentési felajánlásokat.

Több azonnali döntést hoztak:

valamennyi erőművet működésbe hoztak, beleértve a használaton kívüli, rossz állapotban lévőeket is a százhalombattai erőművet javítják, vasárnaptól újra termelhet a Mavir hangolja össze a termelést és az importot csökkentést kérnek a legnagyobb ipari felhasználóktól, az eddigi vállalás 240 Megawatt, már mérhető terheléscsökkentés az önkéntes vállalások eddigi mértéke nem lesz elegendő Paks leállása esetén: új kormányrendelet, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, aki vállalást tesz és nem tartja be, szankciókra számíthat, és amennyiben további fogyasztáscsökkentésre lesz szükség, ezt figyelmeztetés után a Mavir elrendelheti, majd le is kapcsolat nagyfogyaasztókat a hálózatról előbb az állam és a nagyfogyasztók viselik a terhelik, a családok áramfogyasztáshoz csak akkor nyúlhat a rendszerirányító, ha nincs más lehetőség.

Magyar Péter elmondása szerint a rendszerváltás ebben is tetten érhető, az előző rendszerben a lakosságot kérték volna először önkorlátozásra, „16 éven át másként működtették az államot, mi az emberek biztonságos ellátását tesszük az első helyre” – fogalmazott.

Közölte azt is, hogy az új rendelet, a háztartási napelemes rendszerek szélesebb körben termelhessenek vissza a hálózatba az import csökkentése érdekében.

További döntés, hogy

17 és 22 óra között hétfőtől leáll a vasúti teherforgalom.

Ezzel további tartalékot szabadítanak fel.

Az államigazgatás hétfőn, kedden és szerdán

home office-ra

áll át, Magyar Péter erre buzdítja a piaci munkáltatókat is.

A díszkivilágításokat lekapcsolják,

az önkormányzatokat pedig energiatakarékosságra kérik.

Vízbiztonság

Folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák és a szlovák vízügyesekkel, ennek kapcsán a miniszterelnök bejelentette, a Dunán Magyarország fölött lévő országok nem hajtottak végre kapacitáscsökkentést a Dunán, a Duna vízállását a csapadékhiány határozza meg.

Felkérték a vízügyi szerveket, hogy ahol ez szükséges,

rendeljék el a III. fokú vízkorlátozást, ez locsolási tilalmat jelent a sportpályákon, stadionokban is.

Az előző kormány...

Hozzátette, az előző kormány 5 év késéssel rendelte meg a paksi szivattyútelepítést, amely segítségével az áramkorlátozás most elkerülhető lett volna.

Felrótta azt is, hogy miközben propagandára költöttek, az öntözőrendszereket elhanyagolták, a szélenergiához hozzáférést pedig tiltották, ezt a rendszert örökölték, de újjáépítés indul e téren ígérete szerint.

Felszólította a dezinformációk terjesztőit, hogy ne tegyék, aki mégis így tesz, felelni fog a tetteiért.

Végül köszönetet mondott a katasztrófavédelemnek, az egészségügynek, a honvédségnek, és mindenkinek, aki ebben a helyzetben helyt áll, részt vesz a nehézség leküzdésében.