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Nyitókép: Pixabay

Rendkívüli döntések: előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat

Infostart

Rendkívüli bejelentéssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához szombat délelőtt. A Facebookra feltöltött videóban azt kérte, a következő napokban csak a hivatalos kormányzati csatornákon tájékozódjanak a meghozott döntesekről és az esetleges korlátozásokról. Kérte továbbá, hogy az energia- és a vízhálózat zavartalan működőképességének fenntartása érdekében tartsák be a hatósági döntéseket. „Együtt ezen a nehéz helyzeten is túljutunk” – fogalmazott.

Magyar Péter szombat délelőtti videójában megerősítette, újabb leállítási fázisba léppett az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Paksi Atomerőmű, erről bővebben ITT írtunk. Azonban most azt is közölte, már a hétvégén is leállíthatják az erőmű teljes termelését.

Közölte, fenn akarja tartani a kormány az ország energia- és vízellátását, ehhez időben meg kell hozni a szükséges döntéseket, a védelmi tanács éjszakába nyúlóan ülésezett, áttekintették

  • valamennyi erőművi kapacitást,
  • az importlehetőségeket
  • a várható napi csúcsterhelést
  • a felhasználáscsökkentési felajánlásokat.

Több azonnali döntést hoztak:

  1. valamennyi erőművet működésbe hoztak, beleértve a használaton kívüli, rossz állapotban lévőeket is
  2. a százhalombattai erőművet javítják, vasárnaptól újra termelhet
  3. a Mavir hangolja össze a termelést és az importot
  4. csökkentést kérnek a legnagyobb ipari felhasználóktól, az eddigi vállalás 240 Megawatt, már mérhető terheléscsökkentés
  5. az önkéntes vállalások eddigi mértéke nem lesz elegendő Paks leállása esetén: új kormányrendelet, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, aki vállalást tesz és nem tartja be, szankciókra számíthat, és amennyiben további fogyasztáscsökkentésre lesz szükség, ezt figyelmeztetés után a Mavir elrendelheti, majd le is kapcsolat nagyfogyaasztókat a hálózatról
  6. előbb az állam és a nagyfogyasztók viselik a terhelik, a családok áramfogyasztáshoz csak akkor nyúlhat a rendszerirányító, ha nincs más lehetőség.

Magyar Péter elmondása szerint a rendszerváltás ebben is tetten érhető, az előző rendszerben a lakosságot kérték volna először önkorlátozásra, „16 éven át másként működtették az államot, mi az emberek biztonságos ellátását tesszük az első helyre” – fogalmazott.

Közölte azt is, hogy az új rendelet, a háztartási napelemes rendszerek szélesebb körben termelhessenek vissza a hálózatba az import csökkentése érdekében.

További döntés, hogy

17 és 22 óra között hétfőtől leáll a vasúti teherforgalom.

Ezzel további tartalékot szabadítanak fel.

Az államigazgatás hétfőn, kedden és szerdán

home office-ra

áll át, Magyar Péter erre buzdítja a piaci munkáltatókat is.

A díszkivilágításokat lekapcsolják,

az önkormányzatokat pedig energiatakarékosságra kérik.

Vízbiztonság

Folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák és a szlovák vízügyesekkel, ennek kapcsán a miniszterelnök bejelentette, a Dunán Magyarország fölött lévő országok nem hajtottak végre kapacitáscsökkentést a Dunán, a Duna vízállását a csapadékhiány határozza meg.

Felkérték a vízügyi szerveket, hogy ahol ez szükséges,

rendeljék el a III. fokú vízkorlátozást, ez locsolási tilalmat jelent a sportpályákon, stadionokban is.

Az előző kormány...

Hozzátette, az előző kormány 5 év késéssel rendelte meg a paksi szivattyútelepítést, amely segítségével az áramkorlátozás most elkerülhető lett volna.

Felrótta azt is, hogy miközben propagandára költöttek, az öntözőrendszereket elhanyagolták, a szélenergiához hozzáférést pedig tiltották, ezt a rendszert örökölték, de újjáépítés indul e téren ígérete szerint.

Felszólította a dezinformációk terjesztőit, hogy ne tegyék, aki mégis így tesz, felelni fog a tetteiért.

Végül köszönetet mondott a katasztrófavédelemnek, az egészségügynek, a honvédségnek, és mindenkinek, aki ebben a helyzetben helyt áll, részt vesz a nehézség leküzdésében.

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Rendkívüli döntések: előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat

Rendkívüli döntések: előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat
Rendkívüli bejelentéssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához szombat délelőtt. A Facebookra feltöltött videóban azt kérte, a következő napokban csak a hivatalos kormányzati csatornákon tájékozódjanak a meghozott döntesekről és az esetleges korlátozásokról. Kérte továbbá, hogy az energia- és a vízhálózat zavartalan működőképességének fenntartása érdekében tartsák be a hatósági döntéseket. „Együtt ezen a nehéz helyzeten is túljutunk” – fogalmazott.
 

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