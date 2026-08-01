ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal nő egy szökőkútban hűsöl a nyári forróságban.
Nyitókép: Getty Images/Francesco Carta fotografo

Soha nem volt még ilyen forró reggel július utolsó napján

Infostart / MTI

Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken – közölte a HugaroMet Zrt. a honlapján.

Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok.

Július 31-én, pénteken reggel 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson.

Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord. Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel.

Hozzátették: az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amelyhez eddig csak Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Soha nem volt még ilyen forró reggel július utolsó napján

rekord

hőség

meleg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek
A kritikus Duna-vízszint miatt nem lehet megfelelően hűteni a Paksi Atomerőmű berendezéseit, így fokozatosan áll le az áramtermelés. Magyar Péter szombet reggel újabb bejelentést tett, és további korlátozások jönnek.
 

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Áramhiány: Magyar Péter megszólalt

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
VIDEÓ
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen

Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen

A CBS News értesülései alapján az Egyesült Államok és Izrael közös támadásra készül a napokban az iráni iszlamista rezsim ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban

Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban

Csökkentik az energiafelhasználást a MÁV-nál, módosul a klímák működése és az elektromos buszok töltése is.

BBC
Business Sport Travel Science
Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Football's world governing body Fifa abandons plans to sell off stakes in its major competitions after widespread opposition to president Gianni Infantino's proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 09:26
Kiszáradás előtt egy svájci hegyi tó
2026. július 31. 04:40
Ne hagyja ki: különleges napfogyatkozás jön
×
×