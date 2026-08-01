Azonnal reagált a magyar foci a reflektorstopra – új kezdési időpontok!

A találkozó eredetileg 19.30 órakor lett volna, ám két órával korábbra hozták a kezdést. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Később a vasárnapi három összecsapás kezdési időpontjai is megváltoztak: az eredetileg 15.45-re kiírt Újpest-Debrecen találkozó 15.30-kor, míg a címvédő ETO FC és a Nyíregyháza, valamint a Ferencváros és a Vasas mérkőzése egyaránt 17.30 órakor kezdődik majd. Előbbin eredetileg 18.00-kor, utóbbin 20.15-kor indult volna útjára a labda.

Az újpesti és a ferencvárosi meccset az M4 Sport, a győri összecsapást az M4 Sport+ közvetíti élőben.

Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint „az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait”.

A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra – áll a közleményben.