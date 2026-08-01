Azonnal reagált a magyar foci a reflektorstopra – új kezdési időpontok!

A Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának eleget téve 17.30 órakor kezdődik a szombati (mai) Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest mérkőzés az OTP Bank Ligában.
A találkozó eredetileg 19.30 órakor lett volna, ám két órával korábbra hozták a kezdést. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
Később a vasárnapi három összecsapás kezdési időpontjai is megváltoztak: az eredetileg 15.45-re kiírt Újpest-Debrecen találkozó 15.30-kor, míg a címvédő ETO FC és a Nyíregyháza, valamint a Ferencváros és a Vasas mérkőzése egyaránt 17.30 órakor kezdődik majd. Előbbin eredetileg 18.00-kor, utóbbin 20.15-kor indult volna útjára a labda.
Az újpesti és a ferencvárosi meccset az M4 Sport, a győri összecsapást az M4 Sport+ közvetíti élőben.
Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint „az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait”.
A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra – áll a közleményben.
Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
Magyarországot újabb hőhullám érte el, a következő egy hétben országosan 40 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, jelentős csapadékra pedig egyelőre nincs kilátás sem a Duna, sem pedig a Tisza vízgyűjtőjén. A helyzet miatt hamarosan le kell állítani a paki atomerőművet, ez súlyos energiaellátási helyzetbe hozza az országot, a kormány, az önkormányzatok és a vállalatok sorra jelentik be az energiahasználat csökkentésére irányuló lépéseiket. Cikkünk folyamatosan frissül a hőség miatti krízis legfrissebb információival.