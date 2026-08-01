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Nyitókép: Pixabay

A gyáriparosok most már a „hogyan továbbról” szeretnének tudni

Infostart / MTI

Átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) az MTI-nek szombaton elküldött közleményében.

A szervezet szerint a – lehetőség szerint a környező országokkal összehangoltan – kidolgozandó stratégiának a jelenlegi krízis kezelésén túl az ellátásbiztonság rendszerszintű megerősítését is célul kell kitűznie.

Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében - hangsúlyozták.

Az MGYOSZ üdvözölte, hogy több tagvállalata önként korlátozza energiafelhasználását a kritikus időszakokban. Hozzátették: szükség van vészhelyzeti szabályozásra is, de kedvező lenne, ha az önkéntes vállalások elegendőnek bizonyulnának az ellátásbiztonság fenntartásához.

A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátásbiztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is.

Az MGYOSZ üdvözli a kormányzat eddigi transzparens tájékoztatási gyakorlatát a helyzet alakulásáról.

„Kitűnő pillanat ez arra, hogy a munkaadók, a kormányzat és a lakosság – amelynek jelentős része egyben munkavállaló is – összetartva és szolidárisan vészelje át a jelenlegi kihívásokat” – írták.

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