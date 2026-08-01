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Nyitókép: Pixabay

34 bányász vesztette életét

Infostart / MTI

Legkevesebb 34 bányász vesztette életét egy bányarobbanásban Pakisztán déli részén - jelentette be pénteken a helyi katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy jelenleg is zajlik a kutatás túlélők után.

A robbanás csütörtökön, feltehetően a sújtólég begyulladása miatt történt az ásványkincsekben gazdag Beludzsisztán tartományban, mintegy 50 kilométerre a tartomány fővárosától, Kvettától.

Mohammed Atif, a tartományi bányafelügyelet vezetője azt mondta, a robbanás idején 36 bányász tartózkodott a föld alatt.

Ahmed Záda, a bánya egyik dolgozója a sajtónak elmondta, a halottak között olyan bányászok is vannak, akik a robbanás után, mentés céljából mentek vissza a tárnákba.

Helyszíni beszámolók szerint a bánya környékére a mentést végzők mellett mellett megérkeztek a szerencsétlenül járt bányászok társai és családtagjai is.

A bányarobbanások nem ritkák az országban, a legtöbbet Beludzsisztánból jelentik. A Pakisztán legnagyobb, ám legszegényebb térségének számító Beludzsisztánban lévő bányák többségében még mindig nincsenek megfelelő biztonsági intézkedések, sok közülük nem rendelkezik bányagáz ellenőrzésére szolgáló eszközökkel, illetve megfelelő szellőztetési rendszerrel sem.

Fotónk illusztráció.

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