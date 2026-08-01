Eloszlattak egy alufóliás tévhitet az önvezető taxikról

A szervezet a 2021 júliusa és 2024 decembere közötti időszak hivatalos baleseti adatait és a megtett távolságokat vizsgálta, fókuszban a piac legerősebb szereplőjével, a Waymóval, amely az Egyesült Államokban futó robotaxik 90 százalékát kezeli.

A járművek eddigi több mint 3,2 millió kilométeres forgalmi futása alapján az emberi sofőrökhöz képest országos átlagban 68 százalékkal kevesebb balesetet okoznak. Városokra lebontva

Phoenixben 76, Los Angelesben 71, San Franciscóban pedig 35 százalékkal alacsonyabb a robotaxik baleseti kockázata.

Az adatok szerint a Waymo taxijai 85 százalékkal ritkábban vesznek részt járművek közötti ütközésben, és 81 százalékkal alacsonyabb a személyi sérüléssel járó balesetek aránya is – írja a totalcar.hu.

David Harkey, az IIHS elnöke rámutatott: az eredmények azt bizonyítják, hogy az önvezető autók biztonságosabbak, mint az emberi sofőrök, akiknél gyakrabban fordulhat elő figyelmetlenség, álmosság vagy a látási viszonyok romlása. A kutatók ugyanakkor jelezték, hogy a statisztika nem teljesen reprezentatív, mivel a robotaxi-üzemeltetők a kisebb koccanásokat is minden esetben hivatalosan jelentik, míg az autósok a balesetek szűk felét házon belül rendezik a biztosítási díjak emelkedésének elkerülése érdekében.