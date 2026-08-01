ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Amerikai fotó egy önvezető autóról.
Nyitókép: Infostart

Eloszlattak egy alufóliás tévhitet az önvezető taxikról

Infostart

Bár időnként hallani érthetetlen leállásokról vagy kisebb fennakadásokról, az önvezető taxik arányaiban sokkal kevesebb anyagi kárral és személyi sérüléssel járó balesetet okoznak, mint az emberi sofőrök – derül ki az amerikai IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) nonprofit szervezet friss kutatásából.

A szervezet a 2021 júliusa és 2024 decembere közötti időszak hivatalos baleseti adatait és a megtett távolságokat vizsgálta, fókuszban a piac legerősebb szereplőjével, a Waymóval, amely az Egyesült Államokban futó robotaxik 90 százalékát kezeli.

A járművek eddigi több mint 3,2 millió kilométeres forgalmi futása alapján az emberi sofőrökhöz képest országos átlagban 68 százalékkal kevesebb balesetet okoznak. Városokra lebontva

Phoenixben 76, Los Angelesben 71, San Franciscóban pedig 35 százalékkal alacsonyabb a robotaxik baleseti kockázata.

Az adatok szerint a Waymo taxijai 85 százalékkal ritkábban vesznek részt járművek közötti ütközésben, és 81 százalékkal alacsonyabb a személyi sérüléssel járó balesetek aránya is – írja a totalcar.hu.

David Harkey, az IIHS elnöke rámutatott: az eredmények azt bizonyítják, hogy az önvezető autók biztonságosabbak, mint az emberi sofőrök, akiknél gyakrabban fordulhat elő figyelmetlenség, álmosság vagy a látási viszonyok romlása. A kutatók ugyanakkor jelezték, hogy a statisztika nem teljesen reprezentatív, mivel a robotaxi-üzemeltetők a kisebb koccanásokat is minden esetben hivatalosan jelentik, míg az autósok a balesetek szűk felét házon belül rendezik a biztosítási díjak emelkedésének elkerülése érdekében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Eloszlattak egy alufóliás tévhitet az önvezető taxikról

baleset

önvezető autó

robottaxi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek

Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés, rendkívüli bejelentések jönnek
A kritikus Duna-vízszint miatt nem lehet megfelelően hűteni a Paksi Atomerőmű berendezéseit, így fokozatosan áll le az áramtermelés. Magyar Péter szombet reggel újabb bejelentést tett, és további korlátozások jönnek.
 

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Áramhiány: Magyar Péter megszólalt

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
VIDEÓ
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

A Duna rekordalacsony vízállása miatt újabb turbinagenerátort állítottak le, napokon belül a teljes leállás is bekövetkezhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Football's world governing body Fifa abandons plans to sell off stakes in its major competitions after widespread opposition to president Gianni Infantino's proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 05:30
Simán felrobban, tűzveszélyes kemencévé válhat az autó a hőségben
2026. július 13. 05:45
Szokatlan autós elvárások, amelyeket be kell tartani a környező országokban
×
×