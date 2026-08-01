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Nyitókép: Unsplash.com

Már ez is hír: vizet találtak Zalaszentgróton

Infostart / MTI

Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerő kutat – tájékoztatta a város polgármestere szombaton az MTI-t.

Baracskai József (Szentgrót Most) arról számolt be, hogy a Zalavíz Zrt. által korábban megkezdett fúrás sikeres volt, beindították az új kutat, a tározókat lassan sikerül megfelelő szintre tölteni, így „egy kicsit fellélegezhetnek” a térségben élők.

Hozzátette, továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek.

Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa – fűzte hozzá a polgármester.

Baracskai József kitért arra is, hogy a napokban mind a 2700 zalaszentgróti háztartásba egy-egy karton ásványvizet szállítottak az önkormányzat munkatársai diákok és önkéntesek segítségével. Most a Coca-Cola helyi ásványvíz-palackozójának felajánlásaként juttattak palackozott vizet minden helyi lakosnak, korábban pedig a Penny Market kétkamionnyi adományaként mind a 29 érintett településre szállítottak ásványvizet.

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