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Nyitókép: BKK

Spórolás – Lelassítják a budapesti kötöttpályás közlekedést

Infostart / MTI

Erről Karácsony Gergely tett bejelentést szombat reggel.

A budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez – közölte a főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd – tette hozzá.

„Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – fogalmazott a főpolgármester.

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Kezdőlap    Belföld    Spórolás – Lelassítják a budapesti kötöttpályás közlekedést

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