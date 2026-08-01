Spórolás – Lelassítják a budapesti kötöttpályás közlekedést

A budapesti metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást eredményez – közölte a főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd – tette hozzá.

„Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – fogalmazott a főpolgármester.