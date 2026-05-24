2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
A Vasas SC megújult stadionja, az új Illovszky Rudolf Stadion a sajtóbejárás napján, 2019. július 3-án. A Fáy utcai létesítményt hivatalosan július 5-én, a Dunaszerdahelyi AC elleni labdarúgó-mérkőzéssel avatják fel.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sportigazgató a Vasas-feljutás után: stabil NB II-es büdzséből kellene az élvonalban maradni

Infostart / InfoRádió

Tradíciói miatt a labdarúgó NB I-ben van a Vasas helye, amely három év után jutott vissza az első osztályba és amelynek a bennmaradás lesz a célja 2027-2027-ben – erről beszélt az InfoRádiónak a klub sportigazgatója, Nagy Miklós. A játékoskeretben nagy változás aligha lesz, a szakmai stáb is marad, a költségvetés, amely „alapvetően piaci alapú, és független az aktuális politikai trendektől” sem fog jelentősen növekedni.

A Vasasnak a tradíciói miatt az NB I-ben a helye, de az első osztályú tagságot a klub magától is elvárja, a szurkolók és a közvélemény ugyanígy – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója.

„Ennek nagyon ideje volt... Az elmúlt két szezonban egy hajszállal maradtunk le a visszajutásról. Bosszantó volt, és még inkább nehéz volt feldolgozni. Ebben a szezonban nem hagytuk az utolsó pillanatra ezt a döntést, végre sikerrel vettük ezt az akadályt, de el is vártuk magunktól” – jegyezte meg Nagy Miklós.

Reális célkitűzés

Az NB I-ben a következő szezonban reális célkitűzés a bennmaradás kivívása lesz, mint fogalmazott, meg kell szokniuk az osztályváltás ritmusát, az első osztály színvonalát, reálisan kell látniuk a helyzetüket akár a játékosok Transfermarkt-értékét tekintve, akár a klub költségvetését. Ráadásul egy osztályváltás mindig szakmai kihívásokkal is jár. Mindezek alapján a Vasast Nagy Miklós a nyáron induló új szezon 12 élvonalbeli csapata közül a 12. helyre sorolja.

„Nyilván ez adott esetben változhat, de ha minden körülményt figyelembe veszünk, akkor is reálisan a bennmaradás lehet a célunk most” – vallott a sportigazgató.

A keretet átalakítani nagyon nem szeretnék, hiszen az elmúlt futballév sikeres szereplésének egyik alapköve az volt, hogy megvolt a csapatban az a kohézió, csapategység, ami talán az előző években ilyen szinten nem mutatkozott.

„Ezt a körülményt mindenképpen meg kell tartani, nem szabad jelentősen változtatni. Ha túl sokat igazolnánk, nagyon átalakítanánk a keretet, akkor ezt elveszíthetnénk, nem beszélve arról, hogy jár azoknak a lehetőség, akik kivívták a feljutást, ezért sem lesz nagy átalakítás. De persze anyagi korlátok is vannak, mi nem tartozunk azon klubok közé, amelyek kivásárolnak játékosokat a szerződésükből, vagy hatalmas változásokat eszközölnek az átigazolási szezonban. A legutóbbi átigazolási ablakban is három érkező játékosunk volt, a többiek távozók voltak, és jóval nagyobb számban, úgyhogy inkább keretszűkítést hajtottunk végre” – részletezte.

Bejelentette: Erős Gábor vezeti a csapatot továbbra is, olyan szerződést kötöttek vele korábban, hogy feljutás esetén az ő kontraktusa egy évvel hosszabbodik. Elégedettek is a munkájával.

„Nagyon komoly szerepe van a feljutásban, a bajnoki címben, jól kezeli a csapatot szakmailag, emberileg egyaránt, úgyhogy továbbra is vele fogunk dolgozni, ő fogja vezetni a Vasas szakmai munkáját” – ecsetelte.

Anyagiak: stabilan meglesz, ami eddig is megvolt

Nagy Miklós jelezte, más az NB II és az NB I pénzügyi igénye, így természetesen más nagyságrendű büdzsével vágnak neki az alakulatok egyik és másik pontvadászatban. Ennek ellenére a Vasasnál „nem változnak lényegesen” a kiadási számok, legfeljebb annyival lesz több pénzük, amennyivel többet kapnak az NB I-es csapatok az MLSZ révén az NB II-eseknél. Ám az MLSZ támogatási rendszere jelenleg még nem világos a következő évre, a médiával kötött szerződések körvonalait sem látják, márpedig ez az alapja a támogatásoknak.

Amit a klub a maga részéről megtehetett, hogy – mint Nagy Miklós rámutatott –, „stabil a tulajdonosi és szponzori háttér, a stabilitás és az állandóság márpedig nagyon értékes alapja a kiszámítható működésnek”, hálás is az OTP-nek és a többségi tulajdonosnak. „Stabilan meglesz, ami eddig is megvolt” – jelezte a sportigazgató.

Hogy mennyi pénz kell egy NB II-ben bajnoki címet elérő, illetve az NB I-ben aztán bent maradó csapat működtetéséhez, arról azt mondta, milliárdos nagyságrendről van szó, de valóban elég nagy a szórás a klubok költségvetésében.

„Ezek az adatok a mérlegadatok alapján nyilvánosak. Nyilván a számokat úgy kell nézni, hogy a mérlegadatok általában naptári évre mutatják a valóságot, a klubok költségvetése pedig futballszezonra vonatkozik, tehát szezonális őszi, tavaszi rendszerben működik, ennek ellenére azért iránymutató lehet.

Van olyan klub az NB I-ben, amely – ha jól tudom – 21 milliárdos nagyságrendből gazdálkodott, az NB II-ben pedig vannak olyanok, ahol 100 milliókban mérhető a költségvetés, milliárd alatt”

– fordította a számok nyelvére.

Egy szó, mint száz, a Vasas költségvetése tulajdonosi, szponzori finanszírozáshoz köthető, nagyrészt piaci alapú, független az aktuális politikai trendektől.

Tévéváltás?

Hogy mi lesz akkor, ha nem a közmédia adja majd az NB I-et, és esetleg kevesebb „tévés pénz” jut majd, arról Nagy Miklós azt mondta, ez egy olyan körülmény, amelyet így május végén még nem lehet megismerni.

„Egy szezontervezési folyamat első lépése az, hogy összeállítunk egy költségvetést, ezt követően tudunk átigazolási és egyéb szakmai terveket készíteni. Most a költségvetést tehát nem tudjuk véglegesen elkészíteni, hiszen az MLSZ-től a klubokhoz befolyó támogatások összege még nem ismert. Az MLSZ-nek tudomásom szerint a két nagyon fontos bevételi forrása a médiával kötött, szerződések alapján járó bevétel, illetve a Szerencsejáték Zrt.-től érkező bevétel. Egyébként szerintem ez a világon mindenhol hasonlóan van, hiszen a média és a szerencsejáték értelemszerűen összefonódik a sporttal, és ez az üzleti szemlélet alapján is így kell hogy történjen. A szerződés azonban, amely eddig az MTVA-val volt megkötve, tudtommal tendereztetés alatt áll.

Ha az összegek csökkennek, nagy valószínűséggel a klubok felé érkező támogatási összeg is csökken. Viszont ez egységes lesz várhatóan mind az NB I-ben, mind az NB II-ben, minden klub irányába.

A változásokat én nem is feltétlenül ettől várom; úgy gondolom, az jelenthet egyfajta átrendeződést, ha olyan támogatók szállnak ki a klubok mögül, akik eddig meghatározóak voltak. A mi esetünkben a támogatók eddig is tulajdonosi vagy piaci alapon voltak a klubnál, tehát ilyen változások nálunk nem várhatók” – részletezte várakozásait Nagy Miklós.

Korainak is érzi arról beszélni, hogy mely csapatokat veszélyeztethet a kiesés réme az év során, mivel nem látszik, melyik klub hogyan erősödhet vagy gyengülhet, de azt várja, hogy a klubnak reális esélye legyen a bennmaradásra akkor is, ha jelentős kereterősítés nem lesz.

A sikeres szerepléssel kapcsolatos „hagyományalapú” elvárás terhe szerinte lekerült a csapatról, az elmúlt szezonban végre nem volt ilyen görcs a csapaton, mindenki tisztában van vele, hogy jogos elvárás a Vasas élvonalbeli tagsága.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

Donald Trump szerint rendezetten és konstruktívan haladnak az Iránnal folytatott tárgyalások, de arra utasította a kormányzatának tagjait, hogy ne siessenek a megállapodással. Az amerikai elnök közölte: az amerikai blokád érvényben marad mindaddig, amíg nem születik valódi megállapodás.

Na, vajon elvitte valaki a 125 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

