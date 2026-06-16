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Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat új szóvivője
Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Ma is kivonul esetekhez Szűcs Brigitta, a mentősök új szóvivője

Infostart / MTI

Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője elmondta: személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat.

Szűcs Brigitta az M1 tévécsatornán beszélt, a műsorban megszólalt a szervezet megbízott főigazgatója is. Constantinovits Miklós az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának, ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez.

Az OMSZ vezetője kijelentette: a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. Constantinovits Miklós elmondta: továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás.

Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét.

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