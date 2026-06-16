Ma is kivonul esetekhez Szűcs Brigitta, a mentősök új szóvivője

Szűcs Brigitta az M1 tévécsatornán beszélt, a műsorban megszólalt a szervezet megbízott főigazgatója is. Constantinovits Miklós az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának, ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez.

Az OMSZ vezetője kijelentette: a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. Constantinovits Miklós elmondta: továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás.

Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét.