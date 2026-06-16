Bajnokok Ligája - Izlandi ellenféllel játszik az ETO FC a selejtezőben

A keddi nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek idegenben kezdik a párharcot.

Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

Az ETO-val együtt 28 gárda volt érdekelt, a magyar bajnok a második csoportba, a nem kiemelt együttesek közé sorolva kapott ellenfelet. A 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez a zöld-fehéreknek négy párharcot kellene sikerrel venniük.

Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban.

A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban rendezik meg.