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Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Bajnokok Ligája - Izlandi ellenféllel játszik az ETO FC a selejtezőben

Infostart / MTI

Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a magyar bajnok ETO FC a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában.

A keddi nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek idegenben kezdik a párharcot.

Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

Az ETO-val együtt 28 gárda volt érdekelt, a magyar bajnok a második csoportba, a nem kiemelt együttesek közé sorolva kapott ellenfelet. A 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez a zöld-fehéreknek négy párharcot kellene sikerrel venniük.

Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban.

A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban rendezik meg.

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