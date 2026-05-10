ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bringát a Kluboknak Programot indított a kerékpáros szövetség a hegyikerékpáros szakágban.
Nyitókép: Facebook/Schneller Domonkos

Nagy tervek, új alapokon az utánpótlás-nevelés – csodás környezetben épült mountain bike pálya

Infostart / InfoRádió

Bringát a Kluboknak Program néven olyan utánpótlásprogramot indított a Magyar Kerékpáros Szövetség, melynek célja, hogy a hegyikerékpáros szakágban újabb gyermekeket tudjanak bevonni a sportágba és ezáltal bővítsék a versenyző fiatalok létszámát. Schneller Domonkos, a szövetség elnöke büszkén számolt be az InfoRádiónak arról is, hogy új bükkszentkereszti mountain bike pálya mindenben megfelel a legmagasabb minőségi kritériumoknak.

A Magyar Kerékpáros Szövetség a Normafa Park Látogatóközpontban tartott szezonnyitó sajtótájékoztatóján 75 darab mountain bike kerékpárt adott át azoknak az egyesületeknek, amelyek kiemelten foglalkoznak utánpótláskorú versenyzőkkel. A szövetség még februárban írta ki a Bringát a Kluboknak Programot, melynek keretében a tagegyesületek Trek Marlin 7-es kerékpárokra nyújthattak be pályázatot. A 14 nyertes klub vállalta, hogy olyan gyermekeknek osztja ki a kerékpárokat, akik ténylegesen részt is vesznek majd a hazai versenyeken.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke az InfoRádióban elmondta: ezzel a kezdeményezéssel a két évvel ezelőtt tett egyik legfontosabb vállalásának igyekeznek eleget tenni. Mint fogalmazott, ez egy hosszú folyamat volt, ugyanis a legjobb minőségű, edzésre és versenyezésre is minden szinten alkalmas hegyikerékpárokat szerettek volna beszerezni az U15-ös és U13-as korosztály számára. A régóta dédelgetett álom pedig most valóra vált azzal, hogy 75 mountain bike kerékpárt adhatták át a pályázat nyerteseinek.

Schneller Domonkos nagyon fontos programnak nevezte a kezdeményezést, ugyanis szerinte

Magyarországon nagyon kevés olyan család van, amely megengedheti magának azt, hogy gyermeke számára beruházzon egy több százezer forintos kerékpárra,

miközben még az sem teljesen biztos, hogy a gyermek hosszabb távon is ezt a sportot akarja-e űzni.

A magyar szövetség céljai között viszont előkelő helyen szerepel az utánpótlásbázis növelése. Az MKSZ elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az U15-ös, U13-as és U11-es korosztályban nagyon kevesen állnak rajthoz az országos bajnokságokon, ezen mindenképpen változtatni szeretnének. Ezekben a korosztályokban a fiúknál általában 15-20-an versenyeznek, míg a lányoknál még kevesebben.

Schneller Domonkos elmondta: az a törekvésük, hogy minél több olyan klubnak tudjanak kellő számban kerékpárt biztosítani, amelyeknél komoly utánpótlás-nevelési munka zajlik.

„Ezzel remélhetőleg le tudjuk bontani a belépési korlátot olyan családok előtt is, amelyek számára korábban nem volt elérhető a kerékpársport.

Ez által pedig bővül a hazai kerékpársport utánpótlása, megteremtve azt az alapot, amire aztán később mind a hegyikerékpáros, mind az országúti szakág tudni majd építeni” – magyarázta az MKSZ elnöke.

Schneller Domonkos részletesen beszélt a most átadott új bükkszentkereszti mountain bike pályáról is, amely megfelel a legmagasabb minőségi kritériumoknak. Amikor nem versenyeket rendeznek itt, akkor a különböző korosztályok is használhatják edzés céljából. Kiemelte, hogy

Bükkszentkereszten nagyon jelentős utánpótlás-nevelő műhely működik, ahol rendkívül jók az adottságok, körülmények, annak ellenére, hogy egy kisebb településről van szó.

A Bükk-vidék keleti vonulatai között, Miskolctól 20 kilométerre nyugatra található község 600 méteres tengerszint feletti magasságával az ország második legmagasabban fekvő települése. Schneller Domonkos szerint egy gyönyörű helyen alakították ki a mountain bike pályát, amely ráadásul kifejezetten technikás is. Bízik benne, hogy a most átadott mountain bike-okkal együtt ez a pálya is hozzájárul majd ahhoz, hogy magas színvonalú edzéseket, valamint utánpótláskorú és profi versenyeket lehessen rendezni idehaza a következő időszakban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Nagy tervek, új alapokon az utánpótlás-nevelés – csodás környezetben épült mountain bike pálya

mountain bike

hegyikerékpár

kerékpársport

schneller domonkos

bükkszentkereszt

bringát a kluboknak program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

Hiába az AI látványos, szinte minden iparágban követhető fejlődése, a forradalom felfedte Achilles-inát: a jelenlegi számítási kapacitás egyszerűen nem tud lépést tartani az igénnyel. A helyzet a klasszikus technológiai szűk keresztmetszetet idézi, amikor egy régebbi, de fontos technológia fékezi az új térnyerését.
Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyezségben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de az a "végcél" - jelentette ki Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó

Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó

A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Countries airlift nationals evacuated from from virus-hit cruise ship

Countries airlift nationals evacuated from from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 17:04
Aprilia-tripla és egy csúnya baleset a Francia Nagydíjon – videó
2026. május 10. 15:58
Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?
×
×