Nagy tervek, új alapokon az utánpótlás-nevelés – csodás környezetben épült mountain bike pálya

A Magyar Kerékpáros Szövetség a Normafa Park Látogatóközpontban tartott szezonnyitó sajtótájékoztatóján 75 darab mountain bike kerékpárt adott át azoknak az egyesületeknek, amelyek kiemelten foglalkoznak utánpótláskorú versenyzőkkel. A szövetség még februárban írta ki a Bringát a Kluboknak Programot, melynek keretében a tagegyesületek Trek Marlin 7-es kerékpárokra nyújthattak be pályázatot. A 14 nyertes klub vállalta, hogy olyan gyermekeknek osztja ki a kerékpárokat, akik ténylegesen részt is vesznek majd a hazai versenyeken.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke az InfoRádióban elmondta: ezzel a kezdeményezéssel a két évvel ezelőtt tett egyik legfontosabb vállalásának igyekeznek eleget tenni. Mint fogalmazott, ez egy hosszú folyamat volt, ugyanis a legjobb minőségű, edzésre és versenyezésre is minden szinten alkalmas hegyikerékpárokat szerettek volna beszerezni az U15-ös és U13-as korosztály számára. A régóta dédelgetett álom pedig most valóra vált azzal, hogy 75 mountain bike kerékpárt adhatták át a pályázat nyerteseinek.

Schneller Domonkos nagyon fontos programnak nevezte a kezdeményezést, ugyanis szerinte

Magyarországon nagyon kevés olyan család van, amely megengedheti magának azt, hogy gyermeke számára beruházzon egy több százezer forintos kerékpárra,

miközben még az sem teljesen biztos, hogy a gyermek hosszabb távon is ezt a sportot akarja-e űzni.

A magyar szövetség céljai között viszont előkelő helyen szerepel az utánpótlásbázis növelése. Az MKSZ elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az U15-ös, U13-as és U11-es korosztályban nagyon kevesen állnak rajthoz az országos bajnokságokon, ezen mindenképpen változtatni szeretnének. Ezekben a korosztályokban a fiúknál általában 15-20-an versenyeznek, míg a lányoknál még kevesebben.

Schneller Domonkos elmondta: az a törekvésük, hogy minél több olyan klubnak tudjanak kellő számban kerékpárt biztosítani, amelyeknél komoly utánpótlás-nevelési munka zajlik.

„Ezzel remélhetőleg le tudjuk bontani a belépési korlátot olyan családok előtt is, amelyek számára korábban nem volt elérhető a kerékpársport.

Ez által pedig bővül a hazai kerékpársport utánpótlása, megteremtve azt az alapot, amire aztán később mind a hegyikerékpáros, mind az országúti szakág tudni majd építeni” – magyarázta az MKSZ elnöke.

Schneller Domonkos részletesen beszélt a most átadott új bükkszentkereszti mountain bike pályáról is, amely megfelel a legmagasabb minőségi kritériumoknak. Amikor nem versenyeket rendeznek itt, akkor a különböző korosztályok is használhatják edzés céljából. Kiemelte, hogy

Bükkszentkereszten nagyon jelentős utánpótlás-nevelő műhely működik, ahol rendkívül jók az adottságok, körülmények, annak ellenére, hogy egy kisebb településről van szó.

A Bükk-vidék keleti vonulatai között, Miskolctól 20 kilométerre nyugatra található község 600 méteres tengerszint feletti magasságával az ország második legmagasabban fekvő települése. Schneller Domonkos szerint egy gyönyörű helyen alakították ki a mountain bike pályát, amely ráadásul kifejezetten technikás is. Bízik benne, hogy a most átadott mountain bike-okkal együtt ez a pálya is hozzájárul majd ahhoz, hogy magas színvonalú edzéseket, valamint utánpótláskorú és profi versenyeket lehessen rendezni idehaza a következő időszakban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.