2026. április 25. szombat Márk
Vingler László (b) és Zeljko Gavric (j), a Gyõr, valamint Mohammad Abu Fani, az FTC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Gyõr mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. január 25-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Csank János megszólalt a bajnoki versenyfutásról

Infostart / MTI

Csank János, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint jelenleg a bajnoki listavezető ETO FC Győr játssza a legjobb futballt a hazai mezőnyben.

A győriek múlt vasárnap házigazdaként 1–0-ra nyertek a címvédő Ferencváros ellen, így három fordulóval az idény vége előtt három pont az előnyük a tabella élén. Szombaton Veszprémben a IX. Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozón a volt szakvezető az MTI-nek elmondta: a győriek előnyben vannak, mert egyrészt – szerinte – könnyebb a sorsolásuk, másrészt nekik már egy döntetlen is belefér, az FTC-nek nem. Mindezek ellenére úgy érzi, még nem dőlt el a bajnoki címért zajló versenyfutás a két zöld-fehér csapat között.

„Hideg fejjel nézem a meccseket, mert mindkét csapatnak voltam edzője, úgyhogy nem is szurkolhatnék az egyiknek, vagy a másiknak. Nálam ez elvi kérdés, de azt mondom, hogy a Győr játssza a legjobb futballt” – szögezte le Csank.

A 79 éves mester felidézte, hogy az ETO-nak volt egy három-ötmeccses időszaka, amikor megtorpant, de aztán a fővárosiak is gyengélkedtek, és most újra úgy tűnik, hogy a Győr van valamivel jobb formában.

„Kíváncsi vagyok, ki bírja majd jobban idegekkel” – jegyezte meg.

A szezon hátralévő részében a Ferencváros a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve Újpestre látogat, az ETO pedig a már biztos kieső Diósgyőrt látja vendégül, illetve a bronzéremre hajtó Debrecen és a Kisvárda otthonában szerepel.

A két együttes szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozott egymással: a Groupama Arénában 2-2-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban a Ferencváros jutott tovább.

„Nagyon megleptek, sőt megdöbbentettek a gyatra tizenegyesrúgások. Ez döntő hiba volt, mert ha csak egy kicsit jobbak, akkor megnyerték volna” – utalt a három elrontott győri lövésre.

Csank a Magyar Kupa-döntőben is semleges marad majd, hiszen az FTC ellenfelét, a Zalaegerszeget szintén irányította korábban, de azt nem titkolja, hogy a csapat fiatal portugál és brazil játékosairól kimondottan jó véleménnyel van.

„Ők megmutatják, mire képes egy sikerre éhes fiatal, aki be akar kerülni a csapatba, karriert akar csinálni, mindenáron híres akar lenni, és el akarja tartani a családját. Amikor portugál bajnoki meccseket nézek, akkor látok ilyen játékosokat, mint akik a ZTE-nél száguldoznak” – magyarázta.

Hangsúlyozta: a másodosztályban feljutó helyen álló Budapest Honvéd elleni elődöntőből némi szerencsével jutottak tovább a zalaiak, szintén tizenegyespárbajban.

„Ha kifognak egy jó napot – amilyet mostanában gyakran szoktak – akkor húzós lehet, mert nagyon nehéz megfogni őket. Szerintem az FTC legyűri őket, de meg kell dolgoznia érte. Csalódnék, ha könnyen nyernének, mert a Győrhöz hasonlóan a Zalaegerszeg is nagyon jó futballt játszott.”

A közelmúltban a sportág másik „slágertémája” az osztályozó bevezetése volt, hiszen az élvonal 11. és a másodosztály második helyezettje a jövő évtől egy mérkőzésen, semleges helyszínen találkozik egymással a szezon végén.

Csank szerint a magyar szövetségnek alapvetően azért van nehéz dolga szakmailag, mert az egész bajnokság igazságtalan, hiszen a 33 fordulós, tehát háromkörös idény nem lehet igazságos. Meglátása szerint a jelenlegi 12 helyett legalább 14, de inkább 16 csapatnak kellene alkotnia az élvonal mezőnyét. Szívesebben látna újra kétcsoportos NB II-t - hogy ne kelljen ilyen sokat utazniuk a csapatoknak -, és akkor máris több együttes juthatna fel.

„Szerintem bele kellene nyúlni, mert ez kellene a magyar futballnak. Sok olyan 10-15 ezres település van, amelynek NB II-es, de legalább NB III-as csapatának kellene lennie. Ehelyett van megye II-es vagy megye I-es” – vélekedett.

Ami konkrétan az osztályozót illeti: Csank rávilágított, hogy az élvonalbeli csapatokban játszanak külföldiek, a másodosztályú együttesekben nem, ez is jól jellemzi az erőviszonyokat.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Ez lehet az évtized legjobb befektetése: szinte senki sem figyel az iráni krízis rejtett nyertesére

A Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban változtatja meg a világgazdasági előrejelzéseket és a tőzsdei várakozásokat. De amíg a legtöbben az infláció alakulására, az olajárak ugrására és az energiacégek részvényeire figyelnek, aközben a háttérben éppen most bontakozik ki egy példátlanul izgalmas befektetési lehetőség. Még nem erről szólnak a hírek, nincs ezzel tele a sajtó – aki időben lép, annak akár nagyon is bejöhet ez a sztori. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról

&quot;A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz&quot; - mondta el Orbán Viktor.

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north, in what has been described as the largest jihadist attack in years.

2026. április 25. 16:57
Rémisztő pillanatok a Kisvárda–Diósgyőr mérkőzséen
2026. április 25. 13:02
Magabiztosan: újabb magyar arany Ibizán
