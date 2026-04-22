ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.88
usd:
311.69
bux:
136308.24
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cadu, a Ferencvárosi TC (b) és Schön Szabolcs, az ETO FC játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa elõdöntõjében játszott Ferencvárosi TC - ETO FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. április 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi visszavágott fociban a Győrnek

Infostart

A Ferencváros a bajnokságbeli vereség után a Magyar Kupa elődöntőjében 2-2-t játszott a Győr ellen, majd az eredménytelen hosszabbítás után megnyerte a tizenegyespárbajt, így bejutott a kupadöntőbe, ahol a Zalaegerszeg lesz az ellenfele.

A Ferencváros hazai pályán 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a Győrt szerda este a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében.

A Ferencváros a 36. kupadöntőjére készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben.

A döntőt május 9-én a Puskás Arénában játsszák, a zöld-fehérek ellenfele a harmadszor fináléba jutott Zalaegerszeg lesz.

Vasárnap a bajnokságban a győriek 1-0-ra legyőzték a Ferencvárost, így három fordulóval az idény vége előtt lépéselőnybe kerültek az aranyéremért vívott harcban.

A vereség után három nappal a fővárosi zöld-fehérek felfokozott hangulatban kezdtek, és lényegében az első támadás végén vezetést szereztek. Franko Kovacevic a harmadik perc végén rúgta a labdát a jobb alsó sarokba. A gól azonban nem nyugtatta meg a hazaiakat, hanem feszültséggel teli periódus következett, amelyben többször is állt a játék. Az idegesség a vendégeknél is érezhető volt, mert az első fél órában jobbára csak ívelgetésekkel próbálkoztak - eredménytelenül. Aztán amikor lehiggadtak, veszélyes támadásokat vezettek, és Csinger Márk közeli fejesével a 40. percben egyenlítettek, a ráadás elején pedig Claudiu Bumba találatával már vezettek. Sokáig azonban nem örülhettek az előnynek, mert a kapus Megyeri Balázs hibája után a Ferencváros Jonathan Levi fejesével még a szünet előtt egyenlített.

A négygólos első játékrészt követően higgadtabban folytatták a csapatok. Az iramra nem lehetett panasz, a győriek viszont továbbra is kapura veszélyesebben futballoztak, Bumba és Olekszandr Piscsur is betalálhatott volna. A második félidő első hazai lehetőségére a 62. percig kellett várni, de Kristoffer Zachariassen közeli lövése is célt tévesztett. Közvetlenül a rendes játékidő letelte előtt Lenny Joseph kapásból csaknem eldöntötte a mérkőzést, de a labda a bal kapufa mellé csavarodott.

A hosszabbítás első félidejében Daniel Stefulj bevette a Ferencváros kapuját, de előtte a lesen álló Nadir Benbualitól kapta a labdát, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Mindenesetre Dibusz Dénes két bravúros védése kellett, hogy ne változzon az eredmény, igaz a második játékrészben Megyeri többször is javította korábbi hibáját, így a lefújásig maradt a döntetlen.

A tizenegyespárbajban a hazaiaktól Mohammad Abu Fani és Joseph, míg a vendégeknél Vitális Milán, Benbuali és Zeljko Gavric is hibázott, utóbbi rúghatott utolsónak, de Panenka-féle lövéssel a keresztlécre pörgette a labdát.

Magyar Kupa, elődöntő:

  • Ferencvárosi TC–ETO FC Győr 2-2 (2-2, 2-2, 2-2) - 11-esekkel: 3-2
  • Bp. Honvéd–Zalaegerszegi TE FC 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5

Kezdőlap    Sport    A Fradi visszavágott fociban a Győrnek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Tíz évvel ezelőtt a Leicester Cityt ünnepelte Anglia, de nem túlzás: az egész világon mindenki, aki hitt a futballromantikában. A Rókák csapata, akiknek esélyét az aranyéremre 5000:1-re lehetett fogadni, a földkerekség legerősebb bajnokságának győztese lett. Az utódok, egy évtizeddel később, kiestek a harmadik vonalba.
Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Kilenc százalék lesz a minimálbér után a személyi jövedelemadó – közölte Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Bejelentette azt is, hogy mekkora fizetésnél mennyit nyernek a medián bér alatt keresők.
 

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 21:48
2026. április 22. 20:48
×
×