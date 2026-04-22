A Fradi visszavágott fociban a Győrnek

A Ferencváros hazai pályán 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a Győrt szerda este a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében.

A Ferencváros a 36. kupadöntőjére készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben.

A döntőt május 9-én a Puskás Arénában játsszák, a zöld-fehérek ellenfele a harmadszor fináléba jutott Zalaegerszeg lesz.

Vasárnap a bajnokságban a győriek 1-0-ra legyőzték a Ferencvárost, így három fordulóval az idény vége előtt lépéselőnybe kerültek az aranyéremért vívott harcban.

A vereség után három nappal a fővárosi zöld-fehérek felfokozott hangulatban kezdtek, és lényegében az első támadás végén vezetést szereztek. Franko Kovacevic a harmadik perc végén rúgta a labdát a jobb alsó sarokba. A gól azonban nem nyugtatta meg a hazaiakat, hanem feszültséggel teli periódus következett, amelyben többször is állt a játék. Az idegesség a vendégeknél is érezhető volt, mert az első fél órában jobbára csak ívelgetésekkel próbálkoztak - eredménytelenül. Aztán amikor lehiggadtak, veszélyes támadásokat vezettek, és Csinger Márk közeli fejesével a 40. percben egyenlítettek, a ráadás elején pedig Claudiu Bumba találatával már vezettek. Sokáig azonban nem örülhettek az előnynek, mert a kapus Megyeri Balázs hibája után a Ferencváros Jonathan Levi fejesével még a szünet előtt egyenlített.

A négygólos első játékrészt követően higgadtabban folytatták a csapatok. Az iramra nem lehetett panasz, a győriek viszont továbbra is kapura veszélyesebben futballoztak, Bumba és Olekszandr Piscsur is betalálhatott volna. A második félidő első hazai lehetőségére a 62. percig kellett várni, de Kristoffer Zachariassen közeli lövése is célt tévesztett. Közvetlenül a rendes játékidő letelte előtt Lenny Joseph kapásból csaknem eldöntötte a mérkőzést, de a labda a bal kapufa mellé csavarodott.

A hosszabbítás első félidejében Daniel Stefulj bevette a Ferencváros kapuját, de előtte a lesen álló Nadir Benbualitól kapta a labdát, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Mindenesetre Dibusz Dénes két bravúros védése kellett, hogy ne változzon az eredmény, igaz a második játékrészben Megyeri többször is javította korábbi hibáját, így a lefújásig maradt a döntetlen.

A tizenegyespárbajban a hazaiaktól Mohammad Abu Fani és Joseph, míg a vendégeknél Vitális Milán, Benbuali és Zeljko Gavric is hibázott, utóbbi rúghatott utolsónak, de Panenka-féle lövéssel a keresztlécre pörgette a labdát.

Magyar Kupa, elődöntő: