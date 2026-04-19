MLSZ-szóvivő az osztályozóról: nem lehet mindenkinek kedvezni, de remélhetőleg nagy ünnep lesz

A Magyar Labdarúgó Szövetség a következő szezontól bevezeti az osztályozót az élvonalbeli tagságért. Ennek értelmében a 2026/2027-es idénytől az NB I utolsó helyezettje kiesik, míg a 11. a másodosztály második helyezettjével vív osztályozót. Az élvonalbeli tagságról egyetlen meccs dönt, amelyet semleges pályán, lehetőleg a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek meg. Emellett az is kritérium, hogy a kijelölt stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

A Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője az InfoRádióban elmondta: a 12 csapatos élvonalbeli bajnokság 2015-ös bevezetése óta lényegesen kiélezettebb a verseny a csapatok között a dobogós helyezésekért. Most azonban az MLSZ elnöksége egy újításra szánta el magát, figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását. A szakmai bizottság konkrét változtatásra tett javaslatot, és tulajdonképpen ez alapján hozta meg a szövetség vezetése a végső döntést az osztályozóról.

Szabó Gergő nem szeretett volna a másodosztályú klubok nevében nyilatkozni arról, hogy miként fogadták ezt a változtatást, szerinte tőlük kell megkérdezni, hogy mennyire megfelelő vagy sem számukra. A szóvivő hangsúlyozta: az MLSZ-nek az NB I, az NB II és az alsóbb osztályok csapatainak az érdekeit egyszerre kell figyelembe vennie, és ezt tartotta szem előtt az elnökség a mostani döntéshozatalnál is. Mint fogalmazott,

ez egy olyan helyzet, amelyben nehéz lett volna olyan döntést meghozni, amely teljesen egyenlően felel meg mindkét érintett bajnokság résztvevőinek.

Szabó Gergő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy például a Magyar Kupában is előfordult már nem is kevésszer az, hogy alacsonyabb osztályban szereplő csapat kiejtette a magasabb osztályban szereplő klubot. „Miközben első ránézésre azt lehet mondani, hogy a papírforma az NB I-es csapat mellett szól, éppen az a futball egyik szépsége, hogy ez a papírforma nem mindig érvényesül” – jegyezte meg az MLSZ szóvivője.

Úgy véli, az egymeccses osztályozó inkább az érintett NB II-es klubnak kedvezhet, és erre kifejezetten figyelt a döntésnél az MLSZ elnöksége.

Egy mérkőzésen ugyanis – bármennyire közhelyes is – bármi megtörténhet. Ráadásul semleges pályán rendezik majd az osztályozót VAR-rendszerrel, ami szintén az esélyegyenlőséget helyezi előtérbe.

Szabó Gergő elmondása szerint az MLSZ-nek nagyon fontos célja, hogy az osztályozó egy igazi ünnep legyen a magyar futballban. Bíznak benne, hogy mindig, évről évre kiemelkedő mérkőzése lesz a szezonnak. Bár további részleteket nem árult el a körítéssel és a marketinglehetőségekkel kapcsolatban, de megerősítette, hogy az MLSZ mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Lőw Zsolt alelnök szavaival élve az osztályozó minden évben valóban egy olyan ünneppé váljon, mint például Angliában vagy Németországban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.