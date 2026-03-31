2026. március 31. kedd Árpád
Szoboszlai Dominik (b) és Dárdai Márton a Magyarország - Görögország barátságos labdarúgó-mérkõzés elõtt a Puskás Arénában 2026. március 31-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Élő: Magyarország–Görögország

A magyar válogatott – három nappal a szlovénok elleni 1–0 után– ismét felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában. Az ellenfél ezúttal a görög csapat.

Marco Rossi egyetlen helyen változtatta meg a szombati kezdő tizenegyet, Lukács Dániel helyett Redzic Damir kezd. A névsor: Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai R., Tóth A., Szoboszlai – Redzic,

A görög válogatott összeállítása: Colakisz – Vagiannidisz, Recosz, Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triantisz – Maszurasz, Bakaszetasz, Colisz – Pavlidisz.

Görög labdabirtoklással kezdődött a mérkőzés, majd Maszurasz iramodott meg veszélyesen, de lesről.

A 8. percben Redzic kitűnő labdájával Sallai lőtt, Colakisz bravúrral, lábbal védett.

Legalább olyan nagyot védett Tóth Balázs is, Kurbelisz nkapáslövését hárította.

Kerkez beadása után Kulierakisz remekül blokkolta Redzic gólheléyzetből leadott lövését.

Hosszú percek mezőnyjátéka után Cimikasz lőtt a bal oldalról, Tóth Balázs kiöklözte a labdát.

Aktívabban játszik ma magyar csapat, mint a szlovénok elleni első félidőben, akadt is két helyzete a találkozó első negyedórájában, de egyik sem hozott gólt.

Vége az első félidőnek.

magyar labdarúgó-válogatott

felkészülési mérkőzés

görög labdarúgó-válogatott

Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Hiába Donald Trump hangzatos bejelentése, hatalmas baj fenyegeti a globális légiközlekedést

Bár az Egyesült Államokban történelmi csúcson van a kerozintermelés, az exportkapacitás bővítésére alig akad mozgástér. Közben Donald Trump a Hormuzi-szoros iráni lezárása közepette arra szólította fel szövetségeseit, hogy amerikai finomítóktól vásároljanak - írja a Bloomberg.

Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket

Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

EZT OLVASTA MÁR?
2026. március 31. 18:52
Az ukrán fiatalok simán elintéztek a magyarokat
2026. március 31. 14:22
Foci-vb-pótselejtezők este: vérző szívvel nézhetjük Olaszországot az elit kapujában
