Élő: Magyarország–Görögország

Marco Rossi egyetlen helyen változtatta meg a szombati kezdő tizenegyet, Lukács Dániel helyett Redzic Damir kezd. A névsor: Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális – Sallai R., Tóth A., Szoboszlai – Redzic,

A görög válogatott összeállítása: Colakisz – Vagiannidisz, Recosz, Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triantisz – Maszurasz, Bakaszetasz, Colisz – Pavlidisz.

Görög labdabirtoklással kezdődött a mérkőzés, majd Maszurasz iramodott meg veszélyesen, de lesről.

A 8. percben Redzic kitűnő labdájával Sallai lőtt, Colakisz bravúrral, lábbal védett.

Legalább olyan nagyot védett Tóth Balázs is, Kurbelisz nkapáslövését hárította.

Kerkez beadása után Kulierakisz remekül blokkolta Redzic gólheléyzetből leadott lövését.

Hosszú percek mezőnyjátéka után Cimikasz lőtt a bal oldalról, Tóth Balázs kiöklözte a labdát.

Aktívabban játszik ma magyar csapat, mint a szlovénok elleni első félidőben, akadt is két helyzete a találkozó első negyedórájában, de egyik sem hozott gólt.

Vége az első félidőnek.