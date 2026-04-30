ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.68
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az an-Naszr szaúdi labdarúgóklub által 2023. január 4-én közreadott felvétel Cristiano Ronaldo portugál futballcsillagról, amint a mezét fogja a hivatalos bemutatója előtt Rijádban 2023. január 3-án. Az ötszörös aranylabdás, 37 éves Ronaldo 2022. december 30-án két évre a szaúdi klubhoz szerződött.
Nyitókép: MTI/EPA/an-Naszr

Egyre közelebb az 1000-es álomhatárhoz Cristiano Ronaldo – videó

Infostart / MTI

Pályafutása 970. gólját szerezte Cristiano Ronaldo szerdán, amikor fejjel betalált szaúdi labdarúgócsapata, az al-Nasszr hazai bajnoki mérkőzésén, melyet az al-Ahlival vívott, s 2–0-ra nyert meg.

Az arab ország futballélvonalának rangadóján az ötszörös aranylabdás portugál csatár juttatta vezetéshez együttesét, amely négy fordulóval a zárás előtt 79 ponttal vezeti a tabellát, az egy meccsel kevesebbet játszó, 71 pontos al-Hilal és a 66 pontos al-Ahli előtt.

Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

Kezdőlap    Sport    Egyre közelebb az 1000-es álomhatárhoz Cristiano Ronaldo – videó

labdarúgás

gól

cristiano ronaldo

al-nasszr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: érkeznek a Magyar-kormány céljai és nevei

Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszöbön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, éa újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyilvánosságra hozták a legújabb mérési adatokat: ez az egyetlen magyar település lóg ki a sorból

Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 18:08
Ami a BL-ben tizenegyes, a Premier League-ben nem, létezik ilyen?
2026. április 30. 13:36
Mégis láthatjuk még Mohamed Szalahot Liverpool-mezben
×
×