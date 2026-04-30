Egyre közelebb az 1000-es álomhatárhoz Cristiano Ronaldo – videó

Az arab ország futballélvonalának rangadóján az ötszörös aranylabdás portugál csatár juttatta vezetéshez együttesét, amely négy fordulóval a zárás előtt 79 ponttal vezeti a tabellát, az egy meccsel kevesebbet játszó, 71 pontos al-Hilal és a 66 pontos al-Ahli előtt.

Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.