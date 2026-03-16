2026. március 16. hétfő Henrietta
A legutóbbi orosz légicsapás pusztításának nyomait nézik helyi lakosok a Kijevi területen fekvõ Brovariban 2026. március 14-én. Az éjszaka folyamán a Kijev megyét ért orosz légitámadások következtében négyen életüket vesztették és 15-en megsebesültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Szokatlan módon mért csapást az ukrán fővárosra Oroszország

Infostart / MTI

Oroszország rendhagyó módon a reggeli órákban mért légicsapást az ukrán fővárosra, Kijevre, a központi Függetlenség terén (Majdanon) és még két kerületben lelőtt drónok roncsai zuhantak le – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester hétfőn a Telegramon.

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője hozzátette, hogy az előzetes információk szerint nincsenek sérültek.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország vasárnap estétől hétfő reggelig 211 pilóta nélküli légi járművel támadta Ukrajnát, a légvédelem ezekből 194-et semlegesített, azonban tíz helyszínen 16 csapásmérő drón becsapódását, továbbá 11 helyen roncsok lezuhanását rögzítették.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban kiemelte, hogy szokatlan volt a támadás, amelyet az orosz megszállók reggel hajtottak végre Ukrajna – főként Kijev és környéke – ellen.

„Valóban szokatlan támadás történt reggel, körülbelül 9 óra körül. Mintegy harminc, különböző típusú drónt irányítottak a kijevi terület felé.

A nem túl jó hírek közé tartozik, hogy ezek a drónok mesh hálózatokat és más kommunikációs csatornákat használnak, így az ellenség képes irányítani őket. Különböző típusok voltak: felderítő drónok is, de a többség csapásmérő volt” – mondta Ihnat. Hozzátette: „a jobb hírek közé tartozik, hogy az ellenséges drónok szinte mindegyikét lelőtték. A főváros központjában talált roncsok valójában az ukrán légvédelem munkájának eredményei”. A szóvivő rámutatott arra, hogy

Oroszország folyamatosan korszerűsíti a drónjait: egyre kevésbé észlelhetők, és egyre nehezebb zavarni őket az elektronikai hadviselés eszközeivel.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy orosz támadás következtében Zaporizzsja városában egy nő meghalt, egy 15 éves lányt és egy fogyatékossággal élő nőt a romok alól mentettek ki sérülten.

Ihor Terehov, Harkiv városának polgármestere közölte, hogy az orosz erők hétfőn csapást mértek egy vállalatra Ukrajna második legnagyobb településén, a támadásban az eddigi információk szerint hárman sebesültek meg.

A Harkiv megyei rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt napon az oroszok Harkiv városa és a régió 18 települése ellen intéztek csapásokat. Két ember meghalt és hatan megsérültek.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) március 1-8. között végzett felmérése szerint az ukránok 61 százaléka támogatná a béke megteremtését Oroszországgal úgy, hogy

  • az Egyesült Államokkal és Európával kötött megállapodás keretében Ukrajna 2027-re csatlakozna az Európai Unióhoz,
  • területi kompromisszumok születnének,
  • megbízható biztonsági garanciákat nyújtanának, és
  • gazdasági helyreállítási terv készülne.

A szociológusok kiemelték viszont a kérdés megfogalmazásának fontosságát a felmérés során. Jelezték, hogy a legtöbb ukrán elutasítja az ukrán erők kivonásának ötletét a Donyec-medencéből a biztonsági garanciák fejében. Ugyanakkor, ha ezeket a kijelentéseket nem említik közvetlenül, vagy átformálják a kérdést, nagyobb az esély az országos népszavazáson való jóváhagyásra.

„A referendumra felkészítő kampány és a lakosság tájékoztatása során sok minden tisztázódik majd, de a jelenlegi helyzetben magas a népszavazás manipulálásának kockázata. Ezt figyelembe kell venni az ukrán hatóságoknak, az ukrán közvéleménynek és Ukrajna nyugati partnereinek is” – figyelmeztettek a szociológusok.

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

