2026. március 16. hétfő
ARÉNA - PODCASTOK
Keir Starmer brit miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Nagy-Britannia ellen kilátásba helyezett amerikai büntetõvámokról a londoni miniszterelnöki rezidencián, a Downing Street 10-ben 2026. január 19-én. Donald Trump amerikai elnök további vámokkal sújtaná azokat az országokat, amelyek ellenzik, hogy a jelenleg Dániához tartozó Grönland amerikai ellenõrzés alá kerüljön.
Brit miniszterelnök: Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni a közel-keleti háborúba

Keir Starmer úgy fogalmazott: személyes támadások érték, amiért úgy döntött, hogy nem csatlakozik "az Irán elleni offenzívához".

Kijelentette: ugyanolyan erőteljesen tartja magát az általa vallott alapelvekhez, mint a 2003-as iraki háború előtti viták idején. Ezek az alapelvek azt diktálják, hogy a döntéseket nyugodtan, higgadt fejjel elvégzett helyzetértékelés alapján, a brit nemzeti érdekeknek megfelelően kell meghozni, és "ha katonáinkat veszélyeknek tesszük ki, legalább annyit megérdemelnek, hogy tudják: amit tesznek, az jogilag megalapozott, és van hozzá megfelelő, átgondolt terv" - mondta.

Starmer közölte: vannak olyanok, akik szerint Nagy-Britanniának "fejest kellett volna ugrania ebbe a háborúba", miközben nem is alkottak teljes képet arról, hogy "mibe küldenék bele fegyveres erőinket, és arra sem volt tervük, hogy miként keveredünk ki ebből".

A brit kormányfő néhány napon belül másodszor kérdőjelezte meg az Irán ellen indított amerikai és izraeli hadműveletek törvényes mivoltát.

A háború kezdete utáni első héten, a londoni alsóház ülésén Starmer úgy fogalmazott: nem hajlandó háborúba vinni Nagy-Britanniát mindaddig, amíg nincs meggyőződve a háború jogi megalapozottságáról, és arról, hogy a hadműveletek mögött életképes, átgondolt tervek állnak.

Nagy-Britannia az utóbbi napokban komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, amiért az iráni háború kezdeti szakaszában nem engedélyezte az amerikai légierőnek brit támaszpontok használatát, és bár ezt a tilalmat azóta visszavonta, a brit kormány továbbra sem hajlandó részt venni az iráni támadó hadműveletekben.

Donald Trump amerikai elnök emiatt többször is éles hangú nyilatkozatokban bírálta Starmert.

A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva - a második világháborús brit miniszterelnökre utalva - Trump a minap úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi brit kormányfő "nem egy Winston Churchill".

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkednek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.

Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc

Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc

A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért.

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

2026. március 16. 19:50
Újból bíróság elé kell állnia Nicolas Sarkozy-nek
2026. március 16. 17:43
Erős cseh ajánlat a Barátság vezeték leállításának ügyében
