2026. március 16. hétfő Henrietta
Nyitókép: kitzcorner/Getty Images

Már elérhetőek az adóbevallás-tervezetek – mutatjuk, mire kell figyelni

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Érdemes átnézni, hogy minden lehetséges kedvezményt kihasználunk-e.

Idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el a NAV az szja-bevallási tervezetet, már elérhető mindenkinek, aki rendelkezik Ügyfélkapu+ szolgáltatással, illetve DÁP regisztrációval – mondta el Kádár Zsombor Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy akik kifizetőtől, munkáltatótól kapják jövedelmüket, azokról „szinte mindent tud a NAV”. Nekik is érdemes természetesen megnézni a számokat, de a tervezet szinte teljes egészében pontos. Lényeges, hogy

amennyiben nem fogadják el a tervezetet, akkor is automatikusan bevallás lesz belőle május 20-án.

Az adószámos magánszemélyeknek, a mezőgazdasági őstermelőknek és a személyi jövedelemadós egyéni vállalkozóknak ki kell egészítenie és elfogadnia a tervezetet, azután lesz belőle bevallás.

Mindkét esetben fontos átnézni azt, hogy a kedvezmények helyesen lettek-e érvényesítve. Mint fogalmazott, azért is aktuális a kérdés, mert tavaly júliusban 5 százalékkal emelkedett a családi kedvezmény összege. Emellett október elsejétől került bevezetésre a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Ha valaki még ezekről nem rendelkezett, a tervezet áttekintésekor teheti meg

– hangsúlyozta Kádár Zsombor Csaba. Ebben az esetben a kedvezmény utólag vehető igénybe, amelyet a tervezet véglegesítése és benyújtása után egy összegben kap meg a kedvezményezett, 30 napon belül.

Jó „trükköt” tud a NAV a családi kedvezményhez
A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti - hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat
Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Elvágták a világ egyik legfontosabb útvonalát: itt az új globális olajpuzzle, de hiányoznak a kulcsfontosságú darabok

Történelmi, kaotikus, kiszámíthatatlan: nehéz jelzőket találni az olajpiac előző heti ármozgására. A Brent típusú kőolaj jegyzése közel 40 dolláros tartományt járt be mindössze egyetlen nap alatt. A piaci reakció jól jelzi azt a bizonytalanságot, ami a globális olajkínálat ötödének kiesését övezi. A háború vége egyelőre nem látszik, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen alternatív ellátási útvonalak és források állnak rendelkezésre a Hormuzi-szoros helyett.

Olajválság söpörhet végig ezen az országon? Már ott tartanak, hogy az embereket spórolásra kérik

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

