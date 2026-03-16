Már elérhetőek az adóbevallás-tervezetek – mutatjuk, mire kell figyelni

Idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el a NAV az szja-bevallási tervezetet, már elérhető mindenkinek, aki rendelkezik Ügyfélkapu+ szolgáltatással, illetve DÁP regisztrációval – mondta el Kádár Zsombor Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy akik kifizetőtől, munkáltatótól kapják jövedelmüket, azokról „szinte mindent tud a NAV”. Nekik is érdemes természetesen megnézni a számokat, de a tervezet szinte teljes egészében pontos. Lényeges, hogy

amennyiben nem fogadják el a tervezetet, akkor is automatikusan bevallás lesz belőle május 20-án.

Az adószámos magánszemélyeknek, a mezőgazdasági őstermelőknek és a személyi jövedelemadós egyéni vállalkozóknak ki kell egészítenie és elfogadnia a tervezetet, azután lesz belőle bevallás.

Mindkét esetben fontos átnézni azt, hogy a kedvezmények helyesen lettek-e érvényesítve. Mint fogalmazott, azért is aktuális a kérdés, mert tavaly júliusban 5 százalékkal emelkedett a családi kedvezmény összege. Emellett október elsejétől került bevezetésre a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Ha valaki még ezekről nem rendelkezett, a tervezet áttekintésekor teheti meg

– hangsúlyozta Kádár Zsombor Csaba. Ebben az esetben a kedvezmény utólag vehető igénybe, amelyet a tervezet véglegesítése és benyújtása után egy összegben kap meg a kedvezményezett, 30 napon belül.