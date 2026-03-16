Látták átmászni a korláton az öngyilkosságot tervező férfit – videó, 18+

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába március 10-én az esti órákban érkezett bejelentés, miszerint egy férfi kaposvári lakásukban összeveszett élettársával, majd ittas állapotban, öngyilkossági szándékkal távozott a helyszínről.

A járőrök a keresett személyt nem sokkal később a Berzsenyi úti felüljáró külső peremén találták meg, ahol a mélybe akart ugrani. A rendőrségi beszámoló szerint az egyenruhások késlekedés nélkül megközelítették, miközben folyamatosan próbálták szándékáról lebeszélni, ám elutasító és labilis volt, több alkalommal a korlátba kapaszkodva kihajolt az úttest fölé.

A kritikus helyzetben a rendőrök egy kedvező alkalmat kihasználva közbeléptek: egyikük a ruházatánál fogva ragadta meg, két társa pedig a csuklóit rögzítette a korláton keresztül, így végül sikerült őt biztonságba helyezniük.

A megmentett férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!