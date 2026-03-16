2026. március 16. hétfő Henrietta
A Mercedes olasz versenyzõje a trófeával a pódiumon, miután gyõzött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíján a sanghaji versenypályán 2026. március 15-én. A 19 éves pilóta pályafutása elsõ futamgyõzelmét aratta.
A Forma–1 olasz sztárját istenítik Európában

A nemzetközi sajtó a mindössze 19 éves Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli sikerét ünnepli a Forma-1-es Kínai Nagydíj másnapján, de nem felejt el megemlékezni arról sem, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton először lett dobogós azóta, hogy a Ferrarinál versenyez.

Az olasz lapok felidézték, hogy legutóbb 2006-ban Giancarlo Fisichella nyert olaszként nagydíjat.

Gazzetta dello Sport:

„Amint átadták neki a mikrofont, könnyezni kezdett - gyönyörű, őszinte könnyeket láthattunk. Kimi Antonelli így vezette le a feszültséget a csodálatos első F1-es győzelme után... Kimi győzelme Toto Wolff győzelme is, aki hitt abban, hogy a fiatal pilóta pótolni tudja Lewis Hamiltont."

La Stampa:

„Antonelli diadalmaskodott, húsz éve az első olasz győztes. Hamilton harmadik lett, az első dobogója a Ferrarival. Kettős Mercedes-siker Sanghajban. A két Ferrari izgalmas párharcot vívott, Lewis Leclerc előtt végzett."

Corriere della Sera:

„Könnyek, büszkeség, tündérmese. Kimi Antonelli már az utolsó körökben sírva fakadt a sisakja alatt, miután a néhány kisebb bakival tarkított mesteri versenye után őrületbe kergette Olaszországot... A 19 éves pilóta húszéves böjtnek vetett véget: legutóbb 2006-ban Giancarlo Fisichella nyert olaszként nagydíjat."

Tuttosport:

„Hihetetlen, de igaz: Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott a Kínai Nagydíjon és Giancarlo Fisichella után húsz évvel ismét a Forma-1-es dobogó tetejére repítette az olasz zászlót. A bolognai pilóta mögött természetesen csapattársa, George Russell lett a második, a Ferrarival első dobogós helyét elérő, nagyszerű Lewis Hamilton pedig a harmadik."

Nagy-Britanniában szomorkodtak, hogy egyik McLaren sem tudott felállni a rajtrácsra

Daily Mail:

„Vigyázz, George! Kimi Antonelli a Formula–1 történetének második legfiatalabb győztese lett a Kínai Nagydíjon, miközben a harmadikként célba érő Lewis Hamilton az első dobogós helyezését ünnepelhette a Ferrarival. George Russell ezzel együtt továbbra is favorit, miután egy héttel ezelőtt Melbourne-ben diadalmaskodott, majd szombaton, Sanghajban megnyerte a sprintversenyt."

The Sun:

„Forza Italia! Kimi Antonelli sírva fakadt, miután Kínában megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét. Lewis Hamilton is kitörő örömmel ért célba, mert harmadik lett George Russell mögött, ezzel a Ferrari színeiben az első dobogós helyezését érte el."

Telegraph:

„Antonelli-áttörés. Ez ismét egy kaotikus Grand Prix volt a 2026-os új szabályokkal. Az egyik McLaren sem tudott felállni a rajtrácsra."

Guardian:

„Kimi Antonelli magabiztos sanghaji teljesítményével első Forma-1-es győzelmet aratta. A 19 éves olasz megelőzte csapattársát, George Russellt, s ezzel a második legfiatalabb pilóta lett, aki valaha futamot nyert - csak a négyszeres világbajnok Max Verstappen előzi meg ebben a mutatóban."

Independent:

„Kimi Antonelli bekapcsolódott a világbajnoki címért zajló versenybe, miközben Lewis Hamilton ferraris pályafutása első dobogós helyezését ünnepelhette."

Forrás: Kimi Antonelli és Lewis Hamilton ünnepel - MTI/EPA/Alex Plavevski
A spanyol lapok is Antonellit dicsőítették

As:

„Kimi Antonelli a pole pozícióból rajtolva megszerezte első Forma-1-es győzelmét anélkül, hogy néhány kritikus pillanatban elvesztette volna a hidegvérét. A 19 éves olasz beteljesítette az álmát."

El Mundo:

„A montmelói törzsvendégek élénken emlékeznek a tinédzser Max Verstappenre, aki 18 évesen a leggyorsabb volt mind közül, és a Forma-1 történetének legfiatalabb futamgyőztese lett. Pontosan egy évtizeddel később megvan az utód: egy másik koraérett tehetség, Kimi Antonelli 19 évesen ünnepelte első világbajnoki győzelmét és – akárcsak annak idején a holland – azt ígéri, hogy sztár, bajnok és nagyszerű versenyző lesz."

Marca:

„Andrea Kimi Antonelli már most nagyszerű. Az olasz csodagyerek - 2006 augusztusában született - első futamgyőzelmével bizonyította, hogy a Forma-1 legnagyobbjai közé akar kerülni. A bolognai pilóta lélegzetelállító Mercedesével brutális tempót diktált és az elejétől uralta a Kínai Nagydíjat."

Ahogy a franciák is

L'Équipe:

„Kimi Antonelli nyerte a vasárnapi Kínai Nagydíjat. A Mercedes olasz versenyzője Verstappen után a második legfiatalabb futamgyőztes az F1 történetében. Csapattársát, George Russellt és a Ferrarikat utasította maga mögé, akik izgalmas versenyt vívtak egymással."

Ouest-France:

„Március 15-én vasárnap Kimi Antonelli megmutatta, mit tud és megnyerte a Kínai Nagydíjat, pályafutása első győzelmét aratva. Az olasz pilóta ezzel a Forma-1 történetének második legfiatalabb győztese lett."

Az osztrák lapok a Mercedes uralmára hívták fel a figyelmet az új szezonban

Kronen-Zeitung:

„Andrea Kimi Antonelli nyerte a Kínai Nagydíjat! A 19 éves versenyző karrierje első futamgyőzelmét aratta. A Red Bull-lal versenyző Max Verstappen és a McLaren-istálló viszont keserű napon van túl."

Salzburger Nachrichten:

„A Mercedes uralja a Forma-1 új korszakát."

De Telegraaf:

„Max Verstappen katasztrofális hétvégét zárt Kínában. A Red Bull pilótája motorproblémák miatt nem ért célba. A Mercedes 19 éves pilótája, Kimi Antonelli az első futamgyőzelmét aratta, ő az első olasz Giancarlo Fisichella 2006-os győzelme óta, aki versenyt nyert a Forma-1-ben."

Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni”. Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban, az európai tőzsdéken egyelőre nincsenek markáns elmozdulások, Amerikában viszont ugranak a tőzsdék. Az olajár tovább emelkedik és már 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott a jegyzés, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre.

Most akár 115 ezer forintot is spórolhatsz a nyári nyaralásodon: rengetegen csinálják

Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

