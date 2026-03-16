2026. március 16. hétfő Henrietta
Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Chemical pipeline networks and infrastructure in Europe
Nyitókép: Leestat/Getty Images

Egy fura hangfelvétel utalhat az EU háttérálláspontjára a Barátság vezeték ügyében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Több szlovákiai hírportálhoz is eljutott egy kiszivárgott hangfelvétel, amely állítólag egy magas rangú uniós tisztviselő és egy újságíró informális beszélgetését rögzíti Brüsszelben. A felvételen az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos energiapolitikájáról, a Barátság vezeték jövőjéről, valamint a magyar és a szlovák politikai szereplők álláspontjáról esik szó.

A beszélgetés során elhangzó állítások szerint az Európai Bizottság a háttérben jóval visszafogottabb álláspontot képvisel a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban, mint amit a nyilvánosság előtt kommunikál. A felvételen az egyik megszólaló arról beszél, hogy Brüsszel nem tervezi nyomás alá helyezni Ukrajnát annak érdekében, hogy gyorsítsa fel a vezeték helyreállítását vagy újranyitását. Ez azért keltett feltűnést, mert korábban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nyilvánosan arra kérte az ukrán vezetést, hogy mielőbb gyorsítsák fel a javítási munkálatokat. A hanganyag alapján viszont úgy tűnhet, hogy a hivatalos kommunikáció és a háttérben zajló egyeztetések között jelentős különbség lehet.

Ukrajna január végén állította le a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé irányuló olajszállítást. A kijevi vezetés akkor azzal indokolta a lépést, hogy a hálózatot orosz támadás érte. Pozsony – Budapesthez hasonlóan – ezzel szemben azt állította: rendelkezésre álló információik szerint a vezeték működőképes maradt, és a támadás nem érintette közvetlenül az infrastruktúrát.

A felvételen szóba kerül a politikai háttér is. Az egyik megszólaló szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a vezeték körüli konfliktus részben belpolitikai célokat szolgálhat. A beszélgetésben Robert Fico szlovák miniszterelnök neve is elhangzik, egy rövid nyelvi félreértés kíséretében. A megszólalók még arról is beszélgetnek, hogyan kell helyesen kiejteni a nevét: Fikónak vagy Ficónak.

A háttérbeszélgetésben arra is utalnak, hogy Horvátország egyre aktívabban próbálja alternatív megoldásként pozicionálni az Adria kőolajvezetéket, amely részben pótolhatja a Barátság vezetéken érkező szállításokat. Az Európai Unió hivatalos álláspontja eddig az volt, hogy közvetíteni próbál Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között a kérdésben. Brüsszel a hangfelvételen elhangzottak szerint tehát nem nyitott a Barátság kőolajvezeték újranyitására, ami középtávon egybecseng az orosz olajról való leválás korábban már jelzett szándékával.

A kiszivárgott hangfelvétel azonban – ha valódi – arra utalhat, hogy az Európai Unió vezetésében hosszabb távon továbbra is erős a törekvés az orosz energiafüggőség csökkentésére, és ez a Barátság vezeték jövőjét is befolyásolhatja.

Mindezek ellenére egyelőre sok a nyitott kérdés. A felvétel hitelességét független források nem erősítették meg, és hivatalos brüsszeli reakció sem érkezett az ügyben. Így jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, hogy valóban egy uniós tisztviselő és egy újságíró beszélgetése hallható-e rajta.

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Terjed a qvik és a fizetési kérelem, de a mobilfizetési forgalom is irdatlan tempóban bővül, a bankok pénzforgalmi bevétele is szépen hízott mindezek miatt. Az ATM-hálózat szélesedik, ám a kártyás készpénzfelvételek csökkennek. Utóbbi annak fényében is érdekes, hogy épp e csökkenő trend közepette döntöttek a az ingyenes készpénzfelvétel duplázásáról. A visszaélések frontján jó és rossz hír is érkezett, a probléma még mindig súlyos fejfájást okoz az ügyfeleknek és a bankoknak. Tíz ábrán mutatjuk, mi zajlik a hazai pénzforgalomban. 

A mai kvíz során a hazai közigazgatási rendszer egyik kevésbé ismert területére kalandozunk, a magyarországi járásokat vesszük górcső alá.

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the Strait of Hormuz, a key oil shipping route.

