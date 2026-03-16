Egy fura hangfelvétel utalhat az EU háttérálláspontjára a Barátság vezeték ügyében

A beszélgetés során elhangzó állítások szerint az Európai Bizottság a háttérben jóval visszafogottabb álláspontot képvisel a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban, mint amit a nyilvánosság előtt kommunikál. A felvételen az egyik megszólaló arról beszél, hogy Brüsszel nem tervezi nyomás alá helyezni Ukrajnát annak érdekében, hogy gyorsítsa fel a vezeték helyreállítását vagy újranyitását. Ez azért keltett feltűnést, mert korábban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nyilvánosan arra kérte az ukrán vezetést, hogy mielőbb gyorsítsák fel a javítási munkálatokat. A hanganyag alapján viszont úgy tűnhet, hogy a hivatalos kommunikáció és a háttérben zajló egyeztetések között jelentős különbség lehet.

Ukrajna január végén állította le a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé irányuló olajszállítást. A kijevi vezetés akkor azzal indokolta a lépést, hogy a hálózatot orosz támadás érte. Pozsony – Budapesthez hasonlóan – ezzel szemben azt állította: rendelkezésre álló információik szerint a vezeték működőképes maradt, és a támadás nem érintette közvetlenül az infrastruktúrát.

A felvételen szóba kerül a politikai háttér is. Az egyik megszólaló szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a vezeték körüli konfliktus részben belpolitikai célokat szolgálhat. A beszélgetésben Robert Fico szlovák miniszterelnök neve is elhangzik, egy rövid nyelvi félreértés kíséretében. A megszólalók még arról is beszélgetnek, hogyan kell helyesen kiejteni a nevét: Fikónak vagy Ficónak.

A háttérbeszélgetésben arra is utalnak, hogy Horvátország egyre aktívabban próbálja alternatív megoldásként pozicionálni az Adria kőolajvezetéket, amely részben pótolhatja a Barátság vezetéken érkező szállításokat. Az Európai Unió hivatalos álláspontja eddig az volt, hogy közvetíteni próbál Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között a kérdésben. Brüsszel a hangfelvételen elhangzottak szerint tehát nem nyitott a Barátság kőolajvezeték újranyitására, ami középtávon egybecseng az orosz olajról való leválás korábban már jelzett szándékával.

A kiszivárgott hangfelvétel azonban – ha valódi – arra utalhat, hogy az Európai Unió vezetésében hosszabb távon továbbra is erős a törekvés az orosz energiafüggőség csökkentésére, és ez a Barátság vezeték jövőjét is befolyásolhatja.

Mindezek ellenére egyelőre sok a nyitott kérdés. A felvétel hitelességét független források nem erősítették meg, és hivatalos brüsszeli reakció sem érkezett az ügyben. Így jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, hogy valóban egy uniós tisztviselő és egy újságíró beszélgetése hallható-e rajta.