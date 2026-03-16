Átadták az Egészségfejlesztő Kórház és az Egészségfejlesztő Szakrendelő díjat

Átadták a 2025-ös Egészségfejlesztő Kórház és az Egészségfejlesztő Szakrendelő Díjat. Bese Nóra, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgató-helyettese, stratégiai igazgatója a díjjal kapcsolatban elmondta: a szakmai munka elismerése és bemutatása a cél.

Emlékeztetett, hogy az együttműködés 3 éve indult el a Magyar Kórházszövetség és a Bethesda Gyermekkórház között egy egészségfejlesztő hálózat létrehozásának céljából. Ennek célja annak hangsúlyozása, hogy az országban lévő kórházak, szakrendelők nem csak a rábízottak egészségéért felelősek, hanem saját dolgozóik egészségéért is.

Egy hálózatról van szó, szakmai munkáról

– fogalmazott a főigazgató-helyettes.

Közel száz kórház és az összes szakrendelő között hirdetik meg minden évben, összesen négy kategóriában ezt a díjat. A díj azt a szakmai munkát mutatja be, amely az országos intézetekben, a vármegyei kórházakban, városi kórházakban, szakrendelőkben zajlik. „Nagyon gazdag” pályázati anyagot tudtak áttekinteni – hangsúlyozta Bese Nóra.

Elmondta, hogy 31-en pályáztak erre a díjra idén. A díjat a Belügyminisztérium támogatása, és a Richter Gedeon által felajánlott pénznyeremény teszi lehetővé, minden díjazott 2 millió forintot nyer. Az országos intézetek közül idén a fődíjat a Szegedi Tudományegyetem nyerte. A vármegyei kórházak közül a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház nyerte el a díjat, a városi kórházak közül az orosházi kórház volt a díjazott, a szakrendelők közül pedig a zuglói szolgálat nyerte el az első díjat. A 2025-ös év különdíjasa pedig a Honvédkórház volt – ismertette a főigazgató-helyettes.