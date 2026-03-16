ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.08
usd:
338.69
bux:
120787.85
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nyitókép: Getty Images

Átadták az Egészségfejlesztő Kórház és az Egészségfejlesztő Szakrendelő díjat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A díjat a Belügyminisztérium támogatása és a Richter Gedeon felajánlása teszi lehetővé.

Átadták a 2025-ös Egészségfejlesztő Kórház és az Egészségfejlesztő Szakrendelő Díjat. Bese Nóra, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgató-helyettese, stratégiai igazgatója a díjjal kapcsolatban elmondta: a szakmai munka elismerése és bemutatása a cél.

Emlékeztetett, hogy az együttműködés 3 éve indult el a Magyar Kórházszövetség és a Bethesda Gyermekkórház között egy egészségfejlesztő hálózat létrehozásának céljából. Ennek célja annak hangsúlyozása, hogy az országban lévő kórházak, szakrendelők nem csak a rábízottak egészségéért felelősek, hanem saját dolgozóik egészségéért is.

Egy hálózatról van szó, szakmai munkáról

– fogalmazott a főigazgató-helyettes.

Közel száz kórház és az összes szakrendelő között hirdetik meg minden évben, összesen négy kategóriában ezt a díjat. A díj azt a szakmai munkát mutatja be, amely az országos intézetekben, a vármegyei kórházakban, városi kórházakban, szakrendelőkben zajlik. „Nagyon gazdag” pályázati anyagot tudtak áttekinteni – hangsúlyozta Bese Nóra.

Elmondta, hogy 31-en pályáztak erre a díjra idén. A díjat a Belügyminisztérium támogatása, és a Richter Gedeon által felajánlott pénznyeremény teszi lehetővé, minden díjazott 2 millió forintot nyer. Az országos intézetek közül idén a fődíjat a Szegedi Tudományegyetem nyerte. A vármegyei kórházak közül a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház nyerte el a díjat, a városi kórházak közül az orosházi kórház volt a díjazott, a szakrendelők közül pedig a zuglói szolgálat nyerte el az első díjat. A 2025-ös év különdíjasa pedig a Honvédkórház volt – ismertette a főigazgató-helyettes.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Átadták az Egészségfejlesztő Kórház és az Egészségfejlesztő Szakrendelő díjat

egészségügy

richter gedeon

belügyminisztérium

bese nóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában, amellyel kapcsolatban az elnök úgy nyilatkozott ma a Fehér Házban, hogy nem mindenki lelkesedik a tervekért. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 20:16
2026. március 16. 19:24
×
×