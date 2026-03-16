2026. március 16. hétfő Henrietta
Nyitókép: Pixabay

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon, Teherán azonban azt mondja: az zárva marad Izrael, Washington és szövetségeseik előtt.

Nem sok jót jósol a NATO-nak Donald Trump, ha nem vesz részt vele együtt a Hormuzi-szoros iráni blokádját megtörő tengeri műveletben. Az amerikai elnök legkevesebb hét országot szólított fel – nem csak a szövetségből, de például Kínát, Japánt és Dél-Koreát is –, hogy segítsenek a létfontosságú olajszállítási útvonal megnyitásában.

A NATO-szövetségesek elutasítóan reagáltak Trump ötletére.

Volt, aki arra emlékeztetett – ezúttal –, hogy a szövetség kizárólag védelmi jellegű, bár korábban Afganisztánban is bevetették, és Moszkvában is többször elhangzott, hogy Ukrajnában valójában a NATO-val harcolnak.

Németország közölte, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli háborúnak semmi köze a NATO-hoz és Berlin nem vállal részt abban, hogy katonai eszközökkel kényszerítsék ki a szabad áthaladást. Keir Starmner brit kormányfő úgy fogalmazott, hogy országát „nem húzzák bele egy szélesebb háborúba” és hogy „kivitelezhető terven dolgozik más országokkal a szoros megnyitására”. Még Trump legközelebbi brit szövetségese, a Reform-párti Nigel Farage is azt mondta, hogy a szigetországnak ki kell maradnia a háborúból.

A jelentős tengeri szállítási ágazata miatt érintett Görögország is közölte, nem vesz részt a Hormuzi-szorosban tervezett katonai műveletben. Antonio Tajani olasz külügyminiszter pedig azt mondta: Róma szerint meg kell erősíteni a Vörös-tengeri uniós haditengerészeti missziót, de azt szerinte nem lehet kiterjeszteni a Hormuzi-szorosra. A parányi Luxemburg miniszterelnök-helyettese egyenesen úgy fogalmazott: „nem adják be a derekukat az amerikai zsarolás előtt, hogy lépjenek be a háborúba”.

Ezek a közlemények az Európai Unió külügyminisztereinek hétfői tanácskozása előtt hangzottak el, ahol a vezető témák közt szerepelt a Hormuzi-szoros helyzete.

Közben hétfői hír, hogy a szoroson áthaladhatott egy, a híradásokban „nem iráninak” nevezett tankhajó.

A Karachi pakisztáni zászló alatt halad, és Abu Dzabiban kitermelt olajat szállít. Jelentések szerint eddig 16 tankert ért támadás a körzetben. Hétfő reggel egy posztban az iráni külügyminiszter azt írta, hogy a Hormuz csak az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik hajói előtt van lezárva és külön megköszönte Pakisztán kormánya és népe szolidaritását.

Abbász Aragcsi azt is megjegyezte Telegram-bejegyzésében, hogy „készek vagyunk bárhol folytatni a háborút, ahol az folyik” és hogy „nem azért nem akarunk tűzszünetet, mert háborút akarunk, hanem azért, hogy ellenségeinknek soha ne jusson eszébe megismételni ezt az agressziót”.

Közben több órán át szünetelt a dubaji reptér forgalma azután, hogy dróntalálat ért egy kerozintartályt, ami kigyulladt és sűrű, fekete füst borította be az eget. Abu-Dzabiban pedig egy palesztin férfi halt meg, amikor rakéta találta el az autóját. Ő volt a hetedik polgári áldozat az emírségek fővárosában a háború kezdete óta.

Jözben Donald Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, az első Trump-elnökség idején az Irán elleni keményebb fellépést sürgető John Bolton azt mondta: az elnök „nem tudta meggyőzni honfitársait arról, miért kellett megtámadni Iránt és ezzel rossz helyzetbe hozta magát”. Bolton szerint van értelme rezsimváltásról beszélni Iránban, de Trumpnak együtt kéne működnie az iráni ellenzékkel ennek elérésére.

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

10 ábrán mutatjuk, mi történik a fizetésekkel Magyarországon

Terjed a qvik és a fizetési kérelem, de a mobilfizetési forgalom is irdatlan tempóban bővül, a bankok pénzforgalmi bevétele is szépen hízott mindezek miatt. Az ATM-hálózat szélesedik, ám a kártyás készpénzfelvételek csökkennek. Utóbbi annak fényében is érdekes, hogy épp e csökkenő trend közepette döntöttek a az ingyenes készpénzfelvétel duplázásáról. A visszaélések frontján jó és rossz hír is érkezett, a probléma még mindig súlyos fejfájást okoz az ügyfeleknek és a bankoknak. Tíz ábrán mutatjuk, mi zajlik a hazai pénzforgalomban. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 

Kvíz: Ismered Magyarország térképét, megyéit, mint a tenyered? Lássuk, mit tudsz a hazai járásokról!

A mai kvíz során a hazai közigazgatási rendszer egyik kevésbé ismert területére kalandozunk, a magyarországi járásokat vesszük górcső alá.

Iran war 'not a matter for Nato', Germany's Merz says as Starmer says UK won't be drawn into 'wider war'

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the Strait of Hormuz, a key oil shipping route.

2026. március 16. 17:55
Egy fura hangfelvétel utalhat az EU háttérálláspontjára a Barátság vezeték ügyében
2026. március 16. 13:30
A Szlovák Nemzeti Párt blokkolná az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét
