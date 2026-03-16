ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 16. hétfő Henrietta
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezetõ igazgatója beszédet mond az energiabiztonság jövõjérõl tartott nemzetközi konferencián Londonban 2025. április 24-én. A Nemzetközi Energiaügynökség és a brit kormány által közösen szervezett, kétnapos fórum az energiabiztonságot befolyásoló geopolitikai, technológiai és gazdasági tényezõk hatásait vizsgálja.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris J. Ratcliffe

Kiderült, mennyivel csökken az országok vészhelyzeti olajtartaléka a történelmi döntés után

Infostart

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője közölte: a közel-keleti konfliktus miatt a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején realizált ellátási veszteséget, ezért közbe kellett avatkozni.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a közel-keleti válság, valamint a Hormuzi-szoros lezárása miatt részletes tervet dolgozott ki több mint 400 millió hordónyi kőolaj stratégiai tartalékokból történő felszabadításáról. A tagországok összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek, amihez hozzájön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója hétfőn közzétett videónyilatkozatában elmondta: a tagországok stratégiai készleteiben a mostani felszabadítás ellenére is több mint 1,4 milliárd hordó olaj marad. A lépés a vészhelyzeti tartalékokat mindössze 20 százalékkal csökkenti – írja a Portfolio a Reuters beszámolója alapján.

A Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai a stratégiai olajkészletek eddigi legnagyobb mértékű felszabadításáról döntöttek. Erre azért volt szükség, mert az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt az olajárak meredeken emelkedni kezdtek. Fatih Birol tájékoztatása szerint az IEA tartalékaiból már megindult az olajszállítás Ázsiába. Az ügyvezető igazgató közölte:

a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején realizált ellátási veszteséget, sőt, minden azóta bekövetkezett nagyobb kínálati zavart is felülmúl.

Ezzel együtt az olajárak hétfőn csökkentek, miközben a Perzsa-öböl térségének olajtermelő létesítményeit támadások érték. Donald Trump amerikai elnök nemzetközi összefogásra szólított fel a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében, mivel a tengerszoroson halad át a világ olaj- és gázellátásának csaknem egyötöde.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses
Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel" fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni" olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának

Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának

Az Európai Unió külügyminiszterei egyelőre nem kívánják kiterjeszteni a közel-keleti haditengerészeti műveletet a Hormuzi-szorosra. Ugyanakkor a meglévő misszió megerősítését elengedhetetlennek tartják – jelentette ki Kaja Kallas főképviselő.

