Kiderült, mennyivel csökken az országok vészhelyzeti olajtartaléka a történelmi döntés után

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a közel-keleti válság, valamint a Hormuzi-szoros lezárása miatt részletes tervet dolgozott ki több mint 400 millió hordónyi kőolaj stratégiai tartalékokból történő felszabadításáról. A tagországok összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek, amihez hozzájön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója hétfőn közzétett videónyilatkozatában elmondta: a tagországok stratégiai készleteiben a mostani felszabadítás ellenére is több mint 1,4 milliárd hordó olaj marad. A lépés a vészhelyzeti tartalékokat mindössze 20 százalékkal csökkenti – írja a Portfolio a Reuters beszámolója alapján.

A Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai a stratégiai olajkészletek eddigi legnagyobb mértékű felszabadításáról döntöttek. Erre azért volt szükség, mert az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt az olajárak meredeken emelkedni kezdtek. Fatih Birol tájékoztatása szerint az IEA tartalékaiból már megindult az olajszállítás Ázsiába. Az ügyvezető igazgató közölte:

a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején realizált ellátási veszteséget, sőt, minden azóta bekövetkezett nagyobb kínálati zavart is felülmúl.

Ezzel együtt az olajárak hétfőn csökkentek, miközben a Perzsa-öböl térségének olajtermelő létesítményeit támadások érték. Donald Trump amerikai elnök nemzetközi összefogásra szólított fel a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében, mivel a tengerszoroson halad át a világ olaj- és gázellátásának csaknem egyötöde.