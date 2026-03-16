ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.69
usd:
339.55
bux:
120787.85
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Ilyen horrorbírságot még nem róttak ki a Premier League történetében

Infostart / MTI

A Premier League történetének legnagyobb, több mint 10 millió fontos pénzbírságát kapta a Chelsea labdarúgócsapata.

Az indoklás szerint a londoni alakulatnak a pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlásnevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt kell 10,75 millió font (4,87 milliárd forint) bírságot fizetnie, emellett a klubot egy évre szóló, két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, valamint egy azonnali hatállyal érvényes, kilenc hónapos akadémiai átigazolási eltiltással is szankcionálta a liga.

Mivel az egyesület tulajdonosai maguk jelezték 2022-ben a korábbi szabálysértéseket, ezért a liga két különálló fegyelmi eljárást folytatott le. Ezek kimutatták, hogy 2011 és 2018 között a Chelsea-hez köthető harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosok felé, illetve nem regisztrált ügynököknek, ráadásul ezeket nem jelentették be a ligánál.

Ebben az időszakban még az orosz Roman Abramovics volt a tulajdonos, akitől 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója miatt az amerikai Todd Boehly vezette befektetői csoport vásárolta meg a Chelsea-t.

A vizsgálat a klub önkéntes bejelentését követően kitért a Premier League utánpótlás-fejlesztési szabályainak megsértésére is, ez az akadémiai játékosok 2019 és 2022 közötti regisztrációjára összpontosított.

A büntetések azonnal életbe léptek, az egyesület pedig kifizeti a vizsgálatok és a fegyelmi eljárás valamennyi költségét is.

A pénzügyi szankcó a Premier League történetében a legnagyobb, az eddigi legsúlyosabb büntetést, 5,5 millió fontot a West Ham United kapta még 2007-ben.

Kezdőlap    Sport    Ilyen horrorbírságot még nem róttak ki a Premier League történetében

labdarúgás

premier league

chelsea

pénzbírság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 14:40
A Forma–1 olasz sztárját istenítik Európában
2026. március 16. 13:41
Egy 16 éves újonc a Bayern egyetlen hadrafogható kapusa
×
×