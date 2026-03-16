Erkélyjelenet lett a vége, de nem örülhetett a férfi – videó

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy férfi ellen, aki – a vád szerint – számos lopást kísérelt meg, illetve követett el a fővárosban – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában, egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. A következő hónapban egy szálloda előteréből egy bőröndöt, a benne lévő ruhákkal és ékszerekkel, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét lopta el. 2025. júniusban pedig egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette. Az elkövető lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt kerékpárt próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült. Kicsit később ugyanebben az épületben bemászott egy emeleti erkélyre, majd a nyitott erkélyajtón keresztül besurrant a lakásba. Itt magához vett egy pár futócipőt.

Mivel a tulajdonos a lakásban észlelte a tolvajt, a férfi kimenekült az erkélyre, ahol végül az időközben értesített rendőrök elfogták.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfit több rendbeli befejezett és kísérleti szakban rekedt lopással vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoz, továbbá a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását.

A vádlott letartóztatásban van. Egy korábbi bűncselekményét egy drogéria biztonsági kamerája is rögzítette: