ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.31
usd:
340.71
bux:
120957.78
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Erkélyjelenet lett a vége, de nem örülhetett a férfi – videó

Infostart

A hatóság szerint főváros-szerte számos lopás és más bűncselekmény köthető a visszaeső bűnelkövető nevéhez, aki végül egy betörés közben bukott le és került rendőrkézre.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy férfi ellen, aki – a vád szerint – számos lopást kísérelt meg, illetve követett el a fővárosban – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában, egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. A következő hónapban egy szálloda előteréből egy bőröndöt, a benne lévő ruhákkal és ékszerekkel, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét lopta el. 2025. júniusban pedig egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette. Az elkövető lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt kerékpárt próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült. Kicsit később ugyanebben az épületben bemászott egy emeleti erkélyre, majd a nyitott erkélyajtón keresztül besurrant a lakásba. Itt magához vett egy pár futócipőt.

Mivel a tulajdonos a lakásban észlelte a tolvajt, a férfi kimenekült az erkélyre, ahol végül az időközben értesített rendőrök elfogták.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfit több rendbeli befejezett és kísérleti szakban rekedt lopással vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoz, továbbá a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását.

A vádlott letartóztatásban van. Egy korábbi bűncselekményét egy drogéria biztonsági kamerája is rögzítette:

Kezdőlap    Bűnügyek    Erkélyjelenet lett a vége, de nem örülhetett a férfi – videó

rendőrség

vádemelés

ügyészség

börtönbüntetés

betörő

tolvaj

visszaeső

LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elvágták a világ egyik legfontosabb útvonalát: itt az új globális olajpuzzle, de hiányoznak a kulcsfontosságú darabok

Történelmi, kaotikus, kiszámíthatatlan: nehéz jelzőket találni az olajpiac előző heti ármozgására. A Brent típusú kőolaj jegyzése közel 40 dolláros tartományt járt be mindössze egyetlen nap alatt. A piaci reakció jól jelzi azt a bizonytalanságot, ami a globális olajkínálat ötödének kiesését övezi. A háború vége egyelőre nem látszik, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen alternatív ellátási útvonalak és források állnak rendelkezésre a Hormuzi-szoros helyett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olajválság söpörhet végig ezen az országon? Már ott tartanak, hogy az embereket spórolásra kérik

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 12:20
Zsarolhatta, fenyegethette üzlettársát az autókereskedő, letartóztatták
2026. március 16. 11:08
Diákja zaklatása miatt emeltek vádat egy szegedi tanárral szemben
×
×