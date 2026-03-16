Arany Málna járt a legpocsékabb filmnek és legrosszabb színészeknek

Az Oscar-díjjal szinte párhuzamosan kiosztották az év leggyengébb filmművészeti termését „jutalmazó” Arany Málna-díjakat is. A legrosszabb színész Ice Cube lett, aki a Világok harca főszerepében csillogtatta meg tehetségét – írja a hvg. A portál szerint valószínűleg az sem véletlen, hogy maga a film is öt kategóriában nyerni tudott.

De, hogy mennyire pocsék a film, az már ebből az előzetesből is kiderülhet:

A 46. alkalommal megrendezett paródia-díjátadón Rebel Wilsont választották a legrosszabb színésznőnek a Násznaposokban nyújtott alakításáért, a Hófehérke élőszereplős filmjének pedig mind a hét törpéje elnyerte a legrosszabb mellékszereplőnek kijáró minősítést – olvasható a Variety értékelésében.

Íme a legpocsékabbak teljes listája:

Legrosszabb film: Világok harca

Legrosszabb színész: Ice Cube (Világok harca)

Legrosszabb színésznő: Rebel Wilson (Násznaposok)

Legrosszabb női mellékszereplő: Scarlet Rose Stallone (Gunslingers)

Legrosszabb férfi mellékszereplő: a hét törpe (Hófehérke)

Legrosszabb párosítás: a hét törpe (Hófehérke)

Legrosszabb folytatás: Világok harca

Legrosszabb rendező: Rich Lee (Világok harca)

Legrosszabb forgatókönyv: Világok harca (Kenny Golde, Marc Hyman)