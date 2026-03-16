Ice Cube a Világok harca című filmben, ami a legpocsékabb mozi díját nyerte el.
Arany Málna járt a legpocsékabb filmnek és legrosszabb színészeknek

Míg a hétvégi Oscar-gálán a legjobbnak mondott filmeket ismerték el, az Arany Málna díjátadóján a legrosszabb teljesítményeket jutalmazták.

Az Oscar-díjjal szinte párhuzamosan kiosztották az év leggyengébb filmművészeti termését „jutalmazó” Arany Málna-díjakat is. A legrosszabb színész Ice Cube lett, aki a Világok harca főszerepében csillogtatta meg tehetségét – írja a hvg. A portál szerint valószínűleg az sem véletlen, hogy maga a film is öt kategóriában nyerni tudott.

De, hogy mennyire pocsék a film, az már ebből az előzetesből is kiderülhet:

A 46. alkalommal megrendezett paródia-díjátadón Rebel Wilsont választották a legrosszabb színésznőnek a Násznaposokban nyújtott alakításáért, a Hófehérke élőszereplős filmjének pedig mind a hét törpéje elnyerte a legrosszabb mellékszereplőnek kijáró minősítést – olvasható a Variety értékelésében.

Íme a legpocsékabbak teljes listája:

Legrosszabb film: Világok harca

Legrosszabb színész: Ice Cube (Világok harca)

Legrosszabb színésznő: Rebel Wilson (Násznaposok)

Legrosszabb női mellékszereplő: Scarlet Rose Stallone (Gunslingers)

Legrosszabb férfi mellékszereplő: a hét törpe (Hófehérke)

Legrosszabb párosítás: a hét törpe (Hófehérke)

Legrosszabb folytatás: Világok harca

Legrosszabb rendező: Rich Lee (Világok harca)

Legrosszabb forgatókönyv: Világok harca (Kenny Golde, Marc Hyman)

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani.

Tizedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár összművészeti fesztivált Veresegyházon, ahol június 21. és augusztus 29. között 23 produkcióval várnak.

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the Strait of Hormuz, a key oil shipping route.

