Borzalmas házomlás Pakisztánban – videó

2026. március 16. hétfő Henrietta
Segélyre váró nőkre omlott rá egy bolt teteje Pakisztánban, többen meghaltak
Nyitókép: X / Nazzia Momina

Infostart / MTI

A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre. A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.

A jövedelemkiegészítő támogatás több millió alacsony jövedelmű család számára jelent készpénzes támogatást. A jogosult családok negyedévente 13 ezer rúpiát (mintegy 45 dollárt) kapnak.

Pakisztánban a ramadán idején gyakoribban a tömegbalesetek, mivel a kormányzati és jótékonysági szervezetek ilyenkor osztanak élelmiszert és pénzbeli támogatást a rászorulóknak. 2023-ban 11 nő és gyermek halt meg egy tolongásban a dél-pakisztáni Karacsi egyik segélyosztó központjánál, ahol több százan próbáltak támogatáshoz jutni egy gyár előtt.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel" fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni" olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkedtek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

2026. március 16. 20:55
Friedrich Merz: Németország nem vesz részt az iráni háborúban
2026. március 16. 20:42
Brüsszel is állást foglalt a Barátság kőolajvezeték ügyében
