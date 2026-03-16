Borzalmas házomlás Pakisztánban – videó

A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre. A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.

A jövedelemkiegészítő támogatás több millió alacsony jövedelmű család számára jelent készpénzes támogatást. A jogosult családok negyedévente 13 ezer rúpiát (mintegy 45 dollárt) kapnak.

رحیم یار خان میں روزے کی حالت میں انکم سپورٹ پروگرام کی قسط لینے کے لیے سینکڑوں غریب خواتین جمع تھیں کہ سینٹر کی چھت گر گئی۔ 5 خواتین جاں بحق اور تقریباً 100 زخمی ہو گئیں۔ سب دی "ماں" تم جہازوں میں سیر کرتی رہو، مگر ان غریبوں کا حساب ایک دن اللہ کے حضور ضرور دینا ہوگا۔ pic.twitter.com/QttYgGGUWG — Amin Wazir (@Amin_Wazir_Ik) March 16, 2026

Pakisztánban a ramadán idején gyakoribban a tömegbalesetek, mivel a kormányzati és jótékonysági szervezetek ilyenkor osztanak élelmiszert és pénzbeli támogatást a rászorulóknak. 2023-ban 11 nő és gyermek halt meg egy tolongásban a dél-pakisztáni Karacsi egyik segélyosztó központjánál, ahol több százan próbáltak támogatáshoz jutni egy gyár előtt.