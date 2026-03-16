2026. március 16. hétfő Henrietta
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Erős cseh ajánlat a Barátság vezeték leállításának ügyében

Csehország kész arra, hogy vezesse azt a missziót, amely Ukrajnába utazva megvizsgálná az orosz támadások következtében megsérült Barátság kőolajvezeték állapotát - jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari miniszter Brüsszelben cseh újságírók előtt hétfőn.

Karel Havlícek – akinek szavait a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) idézte – úgy vélte, hogy Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport látogatását a helyszínen. Csehország kész olyan szakértői csoport megalakítására, amely képes lenne a helyzet megítélésére – tette hozzá.

Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.

„Csehország készen áll arra, hogy ennek a missziónak az élére álljon” – hangoztatta Karel Havlícek.

„Mi azt mondjuk: van itt egy vita Ukrajna, Magyarország és Szlovákia között. Szükség van a kapcsolatok megnyugtatására, az érzelmi politikai vitát tárgyilagos szintre kellene levinni” – magyarázta a cseh álláspontot az ipari miniszter.

A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a kőolajvezeték, s mennyi idő szükséges az újraindításához – fejtette ki Karel Havlícek. Ezt a szakértői csoportot Csehország aránylag rövid időn belül képes lenne megalakítani.

„Úgy gondolom, hogy nincs mire várni”

– mondta a miniszter, és megjegyezte, hogy a témáról Robert Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalt. „Véleményem szerint most az Európai Unió szintjén kellene lépni, mert 27 ország érdekeit kellene védenünk, és nem lenne szabad megengednünk, hogy az európai országokat bármi módon a falhoz szorítsák” – tette hozzá.

Karel Havlícek úgy véli, hogy a misszió biztonságát Ukrajnának kellene szavatolnia. „Meggyőződésem, hogy kialakítható a megfelelő háttér, és biztosítható az, hogy a szakértői bizottság a helyszínre érkezhessen” – vélte a cseh politikus.

csehország

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek

Különböző piaci helyzetek eltérő megbízástípusokat kívánnak meg – ami működik stabil környezetben, az kockázatos lehet egy hirtelen árfolyammozgás idején. A megbízástípus nem pusztán technikai beállítás, hanem a kereskedés pontosságát, biztonságát és végső eredményét is meghatározza. Soron következő online előadásunk célja, hogy világos képet adjon a leggyakrabban használt megbízástípusokról, és gyakorlati példákon keresztül mutassa be azok tudatos, piaci környezethez illeszkedő alkalmazását.

Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba

A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását.

Iran war 'not a matter for Nato', Germany's Merz says as Starmer says UK won't be drawn into 'wider war'

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the Strait of Hormuz, a key oil shipping route.

