Akkora csapat aranylile tanyázott a Fehér-tavon, hogy az a tapasztalt szakértőket is meglepte

A hideg tél miatt az aranylilék teljesen elvonultak, s csak január végén jelentek meg ismét az első, néhány példányos csapataik. Számuk ezt követően fokozatosan nőtt, majd március elején tetőzött 9300 példánnyal. Ezzel megdőlt a 2017-ben tapasztalt korábbi rekord, amikor is 8200 aranylile tartózkodott egy időben a Fehér-tavon – írja a Körös-Maros Nemzeti Park beszámolója alapján a sokszinuvidek.24.hu.

A madarak a sekély vízen éjszakáztak, majd reggel a környező gyepekre mentek táplálkozni. A déli órákban bejöttek a tóra pihenni, inni, tollászkodni, majd a délutánt ismét táplálkozással töltötték, hogy aztán este újra visszatérjenek a biztonságos vízfelületre éjszakázni.

A bíbicek is rekordközeli számban voltak jelen a tavon március elején a maguk mintegy 6200 fős csapatukkal, együtt és a lilékkel közösen is vonultak.

Kardoskút azért is ideális pihenőhely az aranylilék és a bíbicek számára, mert itt a juhokkal legeltetett rövidfüvű gyepeken könnyen megtalálják a táplálékul szolgáló ízeltlábúakat, rovarokat, lárvákat, férgeket, pókokat.

Az aranylilék vonulási útvonala Európa és Oroszország északi területei felé vezet, az ottani tundrákon költenek. A telet a nagyon északon költők a Brit-szigeteken, a többiek a mediterrán régióban, illetve Nyugat-Európában, az atlanti partvidéken töltik.