NOTTINGHAM, ENGLAND - FEBRUARY 22: Alexis Mac Allister of Liverpool celebrates after scoring his teams first goal during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at City Ground on February 22, 2026 in Nottingham, England. (Photo by James Holyoak/MB Media/Getty Images)
Nyitókép: MB Media, Getty Images

Szoboszlai beadása döntő volt – a 97. percben szerzett góllal nyert a Liverpool

Infostart

Mintha visszatértek volna az idény elején megélt jó idők a Liverpoolhoz: a Vörösök fontos mérkőzést nyertek meg 1–0-ra az utóbbi hetekben javuló formát mutató NottinghamForest ellen. A gólt Alexis Mac Allister lőtte, a 97. percben.

A Liverpool két magyar szélsőhátvéddel kezdte a mérkőzést Nottinghamben, Szoboszlai Dominik játszott a jobb, Kerkez Milos a bal oldalon. (Utóbbit a 83. percben Andy Robertson váltotta.)

A Forestet először vezette az új edző, Vitor Perreira, aki alaposan megszervezte csapata védelmét, kevés helyet hagytak játékosai a vendégek támadóinak.

Nem alakult ki sok helyzet, sokáig meddő volt a Liverpool fölénye. Arne Slot nem volt elégedett a látottakkal, mind a két szélsőjét, Mohamed Szalahot és Cody Gakpót is lecserélte, majd lehívta a pályáról az Ekitiké mögött játszó Curtis Jonest is, ám az ő helyére védőt küldött be, Joe Gomezt.

A 89. percben Alexis Mac Allister bevette Stefan Ortega, illetve a Forest kapuját, de érvénytelenítette a játékvezető a „gólt”, kezezés miatt. „Maccának” azonban adódott még egyesélye!

A 97. percben Szoboszlai Dominik (a Liverpool egyik leghátsó embere) megtáncoltatta ellenfelét, Nicolás Dominguezt, megvárva a beadásra legalkalmasabb pillanatot. Nagyszerűen ívelt a tizenhatoson belülre. Aközéphátvéd, Virgil van Dijk – lesgyanús, de később a VAR által szabályosnak ítélt helyzetből – kapura fejelte a labdát, ami aztán Mac Allister elé pattant, aki a hálóba lőtt.

A Liverpool a győzelmével beérte pontszámban (45) anegyedik helyen álló Chelsea-t és az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester Unitedet is. Utóbbi hétfő este az Everton vendége lesz.

Otthon Start: magasabb önerőt kérhetnek a bankok, ha rossz az energetikai tanúsítvány
Az egyes pénzintézetek előírhatják, hogy ingatlanvásárlásnál mely településeken vehető igénybe a kedvező, 10 százalékos önerő, és adott esetben dönthetnek úgy, hogy ennél magasabb hozzájárulást kérnek az ügyfelektől – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője szerint a probléma főleg vidéken és a rosszabb energetikai besorolású ingatlanok esetében állhat fenn, de a falusi csok igénylése megfelelő alternatíva lehet.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?

