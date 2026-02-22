Szoboszlai beadása döntő volt – a 97. percben szerzett góllal nyert a Liverpool

A Liverpool két magyar szélsőhátvéddel kezdte a mérkőzést Nottinghamben, Szoboszlai Dominik játszott a jobb, Kerkez Milos a bal oldalon. (Utóbbit a 83. percben Andy Robertson váltotta.)

A Forestet először vezette az új edző, Vitor Perreira, aki alaposan megszervezte csapata védelmét, kevés helyet hagytak játékosai a vendégek támadóinak.

Nem alakult ki sok helyzet, sokáig meddő volt a Liverpool fölénye. Arne Slot nem volt elégedett a látottakkal, mind a két szélsőjét, Mohamed Szalahot és Cody Gakpót is lecserélte, majd lehívta a pályáról az Ekitiké mögött játszó Curtis Jonest is, ám az ő helyére védőt küldött be, Joe Gomezt.

A 89. percben Alexis Mac Allister bevette Stefan Ortega, illetve a Forest kapuját, de érvénytelenítette a játékvezető a „gólt”, kezezés miatt. „Maccának” azonban adódott még egyesélye!

A 97. percben Szoboszlai Dominik (a Liverpool egyik leghátsó embere) megtáncoltatta ellenfelét, Nicolás Dominguezt, megvárva a beadásra legalkalmasabb pillanatot. Nagyszerűen ívelt a tizenhatoson belülre. Aközéphátvéd, Virgil van Dijk – lesgyanús, de később a VAR által szabályosnak ítélt helyzetből – kapura fejelte a labdát, ami aztán Mac Allister elé pattant, aki a hálóba lőtt.

A Liverpool a győzelmével beérte pontszámban (45) anegyedik helyen álló Chelsea-t és az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester Unitedet is. Utóbbi hétfő este az Everton vendége lesz.