Friedrich Merz német kancellár beszél a két Németország 1990-es újraegyesítésérõl megemlékezõ német egység napjának alkalmából tartott ünnepségen Saarbrückenben 2025. október 3-án.
Nyitókép: Christopher Neundorf

Friedrich Merz: Németország nem vesz részt az iráni háborúban

Infostart / MTI

"Nincs mandátumunk az ENSZ-től, az Európai Uniótól vagy a NATO-tól, ahogy azt a (német) alaptörvény megköveteli. Így már az elejétől világos volt, hogy ez a háború nem a NATO dolga" - hangoztatta a német kancellár Rob Jetten holland miniszterelnökkel közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján.

"Az Egyesült Államok és Izrael mindemellett nem is konzultált velünk a háborút megelőzően. Ami Iránt illeti, soha nem született közös döntés arról, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e ezzel a kérdéssel. Éppen ezért fel sem merül az a kérdés, hogy Németország hogyan vehetne részt katonailag ebben a konfliktusban" - fűzte hozzá.

Jetten úgy fogalmazott, hogy Hollandia "nyitott lenne" bármilyen olyan kérésre, amely a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának védelmét szolgáló misszióhoz való hozzájárulásra vonatkozna. Ugyanakkor leszögezte, hogy a hadműveletek jelenlegi mértéke miatt ez egyelőre lehetetlen. Hozzátette, hogy egyelőre nem is kaptak világos felkérést ilyesmire.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkedtek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

2026. március 16. 21:21
Borzalmas házomlás Pakisztánban – videó
2026. március 16. 20:42
Brüsszel is állást foglalt a Barátság kőolajvezeték ügyében
